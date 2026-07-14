کد خبر: 1368738
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير

اوکراین، پدیده سرسخت

اوکراین، پدیده سرسخت تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها با پدیده رقابت‌های امسال می‌جنگد؛ پدیده‌ای که با سرسختی و جنگندگی بالا مدعیان اصلی را شکست داده است. 
 شیوا نوروزی

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها با پدیده رقابت‌های امسال می‌جنگد؛ پدیده‌ای که با سرسختی و جنگندگی بالا مدعیان اصلی را شکست داده است. 
اوکراین هم یکی از تیم‌هایی است که به بلگراد آمده با این هدف که به روند شگفتی‌سازی خود ادامه دهد. تیم ملی والیبال اوکراین در این دوره از لیگ ملت‌ها جوری متحول شده که نتایجش همه را متعجب ساخته است. شاید یکی از علت‌های رشد چشمگیر این تیم حضور رائول لوزانو روی نیمکت این تیم باشد. سرمربی آرژانتینی برای ایرانی‌ها چهره‌ای کاملاً آشناست. لوزانو یک سال هدایت تیم ملی کشورمان را برعهده داشت و طبیعتاً شناخت خوبی از والیبال ما دارد. لوزانو از سال ۲۰۲۴ سکان‌دار اصلی تیم ملی بزرگسالان اوکراین است و یک سال پس از حضور او اوکراینی‌ها برای نخستین‌بار جواز حضور در لیگ ملت‌ها را کسب کردند. این تیم در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ با کسب شش برد و شش باخت رتبه دهم را به دست آورد و نتوانست جزو هشت تیم صعودکننده به مرحله نهایی باشد. 
اوکراینی‌ها با برنامه‌ریزی ویژه برای دومین بار پا به لیگ ملت‌ها گذاشته و تا پایان هفته دوم رقابت‌ها عملکرد درخشانی داشته‌اند. این تیم در حالی حریف اول ایران در آغاز هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ است که در جدول رده‌بندی و در میان ۱۸ تیم حاضر، رتبه پنجم را در اختیار دارد. از آنجا که شاگردان پیاتزا برای بهبود وضعیت خود در جدول و زنده نگه داشتن امید به صعود باید چهار پیروزی متوالی کسب کنند، حساسیت رویارویی با اوکراین بیشتر هم می‌شود. حریف ۱۶ امتیازی از مجموع هشت دیداری که برگزار کرده، پنج پیروزی کسب کرده و تنها سه بار تن به شکست داده است. 
شاگردان لوزانو لیگ ۲۰۲۶ را با تقابل با ژاپن آغاز کردند؛ صدرنشین رقابت‌ها که اتفاقاً تنها تیم بدون باخت این مسابقات هم هست. شکست ۳ بر صفر اوکراین مقابل سامورایی‌ها این تیم را تحت‌تأثیر قرار نداد، بلکه بازیکنان اوکراین تلاش کردند در بازی دوم چین را شکست دهند و به هدفشان هم رسیدند. پس از برد ۳ بر یک برابر این تیم آسیایی، کوبا نیز مقابل اوکراین حرفی برای گفتن نداشت و اولین پیروزی ۳ بر صفر این تیم به ثبت رسید. لهستان نیز در حالی ۳ بر ۲ اوکراین را برد که تیم رائول لوزانو هر دو ست نخست را با اختلاف از لهستان برده بود. اوج درخشش اوکراین در هفته دوم رقم خورد، جایی که شاگردان لوزانو تیم‌های مدعی، چون برزیل و ایتالیا را شکست دادند. اوکراینی‌ها در گام نخست رودرروی برزیل قرار گرفتند و با ثبت پیروزی ۳ بر یک ثابت کردند حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. تحمیل اولین باخت به برزیل افتخار بزرگی برای اوکراینی‌ها به حساب می‌آید. نکته مهم اینکه اوله پلوتینتسکی و یوری سمنیوک ستاره‌های اوکراین سهم زیادی در کسب این برد داشتند. ایتالیا دومین قربانی اوکراین در هفته دوم بود؛ پیروزی ۳ بر صفر تیم مرد آرژانتینی برابر لاجوردی‌پوشان شانس صعود اوکراین به مرحله دوم لیگ ملت‌ها را افزایش داد. غلبه بر کانادا با نتیجه ۳ بر یک، هت‌تریک اوکراینی‌ها در کسب برد را محقق ساخت. پلوتینتسکی باز هم ستاره اوکراین بود. در هفته دوم لیگ ملت‌ها، تنها بلغارستان بود که حریف این تیم شد و توانست باخت ۳ بر یک را به اوکراین تحمیل کند. 
دیمیتری یانچوک دریافت‌کننده قدرتی اوکراین با کسب ۱۶ امتیاز مستقیم از سرویس، در صدر برترین سرویس‌زن‌های این دوره از رقابت‌ها ایستاده است. 
تیم ملی ایران در سال‌های اخیر دو بار با اوکراین سرشاخ شده؛ یک‌بار در چارچوب انتخابی المپیک پاریس که با برتری ۳ بر صفر حریف به پایان رسید و یک‌بار هم سال گذشته در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ که ایران ۳ بر ۲ از سد اوکراین گذشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، مسابقات ، لیگ
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