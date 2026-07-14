کد خبر: 1368737
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
آغاز هفته سخت برای والیبال ایران

پیاتزای روان‌شناس در هفته سوم!

پیاتزای روان‌شناس در هفته سوم! رسیدیم به هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، هفته‌ای سرنوشت‌ساز برای والیبال ایران و البته هفته‌ای بسیار سخت
فریدون حسن

جوان آنلاین: رسیدیم به هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، هفته‌ای سرنوشت‌ساز برای والیبال ایران و البته هفته‌ای بسیار سخت. شاگردان پیاتزا در این هفته که مسابقات آن از امروز آغاز می‌شود به ترتیب مقابل اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه قرار می‌گیرند. حریفانی که با یک نگاه به جدول رده‌بندی مسابقات در پایان هفته دوم می‌توان متوجه شد که چقدر بهتر از ایران نتیجه گرفته‌اند. 
اسلوونی تیم چهارم جدول رده‌بندی است. اوکراین پنجم است، ترکیه در رده هفتم قرار دارد، آلمان روی پله دهم ایستاده و ایران هم چهاردهم است. اما اصلی‌ترین موضوعی که باعث نگرانی است، نه این رده‌بندی و نه ایستادن تیم‌های رقیب در رده‌های بالاتر از تیم کشورمان که عدم ثبات، یک‌دستی و نوسان زیاد تیم ملی در بازی‌های گذشته بوده است. در دو هفته‌ای که گذشت، به وضوح دیده شد که تیم ملی والیبال از ثبات لازم در حفظ نتیجه و حرکت رو به جلو برخوردار نیست و در بسیاری از مسابقات با وجود اینکه شانس برتری مقابل رقبای خود را داشته، به راحتی میدان را به آنها واگذار کرده است که این مسئله از تیم پیاتزای روان‌شناس بعید بود.
حالا، اما در آغاز هفته سوم شرایط کاملاً متفاوت است. هر چهار رقیب این هفته ایران شانس بالایی برای صعود به مرحله دوم رقابت‌ها دارند، بنابراین می‌آیند تا با تمام توان جایگاه خود در جدول رده‌بندی را بهتر کنند. تیم ملی کشورمان هم برای اینکه بتواند همچنان خود را در سطح اول این مسابقات حفظ کند، چاره‌ای جز کسب پیروزی ندارد که اگر جز این باشد، آن وقت شاید در پایان این هفته شاهد سقوط والیبال ایران از سطح اول لیگ ملت‌ها باشیم. 
پیاتزا در آستانه بازی‌های این هفته با توجه به حرف‌های رئیس فدراسیون خیالش بابت ماندن راحت است حالا و بعد از اردوی صربستان بر این باور است که بازیکنانش بعد از دو هفته حالا متوجه شده‌اند باید چه کار کنند. او می‌گوید: «بازیکنان حالا باور کرده‌اند رسیدن به موفقیت کاملاً در اختیار خودشان است. از همان روز اول تلاش کردم این ذهنیت را در تیم ایجاد کنم و اکنون می‌بینم که آنها واقعاً به این موضوع ایمان آورده‌اند. از نظر من، این مهم‌ترین دستاورد اردوی صربستان بود.»
این اظهارنظر در حالی است که تیم ملی والیبال پیش از دو هفته اول هم اردو‌های خوبی را برپا کرده بود، اما ثمره تمام این اردو‌ها جالب توجه نبود تا حالا تمام علاقه‌مندان به والیبال نگران این باشند که آیا تیم در پایان این هفته در سطح اول مسابقات باقی می‌ماند یا اینکه اتفاقی تلخ رخ خواهد داد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید ببینیم عملکرد شاگردان و خود سرمربی در مقابل این چهار حریف سخت چگونه خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، ایران ، مسابقات
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