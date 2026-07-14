جوان آنلاین: تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از ثبت سومین پیروزی متوالی، مقتدرانه به دور حذفی رقابتهای قهرمانی جهان صعود کرد.
رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در هانگژو چین برگزار میشود و تیم کشورمان دیروز در سومین جدال خود ژاپن را شکست داد. این رقابتها در دو بخش مردان و زنان آغاز شده و روز جمعه تکلیف تیمهای قهرمان مشخص خواهد شد. از آنجا که نخستین سهمیههای حضور در بازیهای المپیک لسآنجلس در قهرمانی جهان توزیع خواهد شد، قدرتهای والیبال نشسته برای صعود به فینال تلاش میکنند. فینالیستهای این دوره قهرمانی جهان در هر دو بخش مردان و زنان سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را به دست خواهند آورد. تیم ملی والیبال نشسته مردان هشت عنوان قهرمانی، دو عنوان نایبقهرمانی و سه مقام سومی جهان را در کارنامه دارد. مردان والیبال نشسته برای به رخ کشیدن دوباره قدرت خود اینبار ساموراییها را ۳ بر صفر مغلوب کردند و بهعنوان صدرنشین گروه چهارم راهی دور بعدی شدند. ژاپنیها نیز همانند دو حریف قبلی در مصاف با ملیپوشان کشورمان حرفی برای گفتن نداشتند. با اینحال تیم ژاپن تمام تلاشش را کرد تا امتیازهای بیشتری از ایران بگیرد. هرچند در پایان ایران پیروز هر سه ست (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷) بازی بود. تیم کشورمان پیش از این بوسنی و لهستان را نیز شکست داده بود. تقابل با بوسنی حساسیت زیادی داشت، چراکه ایران و بوسنی در چند دهه گذشته همواره رقیب سرسخت هم بوده و مدعی قهرمانی جهان هستند. شاگردان هادی رضایی مثل همیشه مقابل بوسنی کوتاه نیامدند و با کسب برد ۳ بر یک اجازه خودنمایی به حریف ندادند. این یازدهمین پیروزی ایران مقابل بوسنی بود. در ۱۵ تقابل قبلی، ۱۰ برد نصیب ایران شده بود و بوسنی هم پنج پیروزی در کارنامه داشت. دیدار ایران و بوسنی در مرحله گروهی قهرمانی جهان تکرار فینال پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ و قهرمانی جهان ۲۰۲۲ بود. ملیپوشان ایران سومین پیروزی متوالی خود برابر بوسنی را ثبت کردند. همچنین تیم ملی والیبال نشسته زنان دیروز سومین جدال خود را مقابل چین میزبان برگزار کرد. بانوان ملیپوش دو بازی اول خود برابر رواندا و کنیا را با برد ۳ بر صفر و ۳ بر یک به پایان رساندند.