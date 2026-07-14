صعود تیم والیبال نشسته زنان ایران به یک چهارم نهایی قهرمانی جهان

جوان آنلاین: در پنجمین روز از رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین، تیم بانوان والیبال نشسته ایران امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم آلمان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بانوان والیبال نشسته ایران در سه ست ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۴ و با نتیجه ۳ بر صفر تیم آلمان را شکست داد.

زینب ملکی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی، بتول خلیل‌زاده، فاطمه عباسی، مهری فلاحی، سپیده جمال‌دوست، مریم کلهر، مریم ناظری، زهرا نجاتی و فرزانه حیدری، بازیکنان تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در مرحله گروهی برابر روآندا و کنیا پیروز شده و دیدار را به چین واگذار کردند.

بانوان والیبال نشسته زنان ایران با قرار گرفتن در جمع ۸ تیم برتر باید با برنده دیدار دو تیم فرانسه و کانادا بازی کند.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در سال ۲۰۲۲ رتبه نهمی جهان را کسب کرده است.