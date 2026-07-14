در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های فرانسه و اسپانیا به مصاف هم خواهند رفت.

جوان آنلاین: در چارچوب رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فرانسه در مرحله نیمه نهایی امشب (سه‌شنبه ۲۳ تیر) از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به مصاف اسپانیا خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، اسپانیا از گروه H رقابت‌ها به عنوان تیم نخست صعود کرد و موفق شد در مرحله حذفی تیم‌های اتریش، پرتغال و بلژیک را شکست دهد.

فرانسه هم از گروه I به عنوان تیم صدرنشین صعود کرد و موفق شد تیم های سوئد، پاراگوئه و مراکش را شکست دهد. کیلیان ام‌باپه که رقابت سختی با لیونل مسی برای آقای گلی دارد، امشب فرصت دارد تا هم خود و هم تیمش را یک قدم دیگر جلو ببرد.

تیم ملی اسپانیا در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون تنها یک گل دریافت کرده است و این دیدار محک جدی برای مدافعان کاتالان ها است.

مصاف آرژانتین - انگلیس در چهارشنبه شب

در دیدار دیگر از رقابت های مرحله نیمه نهایی تیم‌ملی آرژانتین فردا (چهارشنبه ۲۴ تیر) از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه مقابل انگلیس قرار خواهد گرفت.

آرژانتین که از گروع J رقابت ها با دریافت امتیاز کامل صعود کرد موفق شد تیم‌های کیپ‌ورد، مصر و سوئیس را شکست دهد اما در ۱۰ دیدار اخیر خود در مجموع ۶ گل دریافت کرده و البته ۳۲ گل هم به ثمر رسانده است.

این دیدار برای مسی و آرژانتین از اهمیت خاصی برخوردار است به علت اینکه لیونل مسی که در حال حاضر با ۸ گل در رتبه اول جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال خود مقابل انگلیس قرار خواهد گرفت.

انگلیس که از گروه L مسابقات با ۷ امتیاز موفق شد صعود کند در مرحله یک‌شانزدهم کنگو را شکست داد و در مرحله‌های بعد به ترتیب تیم های مکزیک و نروژ را شکست داد.

انگلیس در ۱۰ بازی اخیر خود ۸ گل دریافت کرده است و موفق به ثبت ۱۸ گل شده است.

هری‌کین مهره کلیدی این تیم با ۶ گل زده در رتبه چهارم جدول گلزنان جام حضور دارد.