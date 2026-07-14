اعتراض به VAR در جام جهانی/هشتگ جنجالی علیه آرژانتین

در حالی که رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ در آستانه اتمام قرار دارد، در فضای مجازی هشتگی علیه تیم ملی آرژانتین به راه افتاده است.

جوان آنلاین: همزمان با صعود تیم ملی فوتبال آرژانتین به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از انتقادها نسبت به قضاوت داوران و نحوه استفاده از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) شکل گرفته است؛ موضوعی که حتی برخی داوران پیشین فیفا نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

خبرگزاری رویترز در این رابطه نوشت: کریستینا آنکل داور پیشین فیفا و کارشناس قوانین داوری شبکه ITV، معتقد است پروتکل جدید استفاده از VAR که از فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ و جام جهانی ۲۰۲۶ به اجرا درآمده، بیش از آن که به شفافیت کمک کند، به افزایش تردیدها درباره عدالت داوری دامن زده است.

آخرین جنجال داوری در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی میان آرژانتین و سوئیس رخ داد؛ جایی که «بریل امبولو» مهاجم سوئیس پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل شبیه‌سازی، کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

کریستینا آنکل معتقد است دامنه اختیارات جدید VAR بیش از اندازه گسترده شده است.

او گفت: به نظر من اساساً نباید این پروتکل به این شکل اجرا می‌شد. دامنه آن بیش از حد وسیع است.

وی افزود: مشکل فقط این نیست که مشخص می‌شود کارت باید به چه بازیکنی داده شود؛ بلکه اکنون VAR می‌تواند اصل تصمیم داور را نیز تغییر دهد؛ یعنی تصمیمی که قرار بود یک ضربه آزاد به سود یک تیم باشد، کاملاً برعکس شود. این همان نقطه‌ای است که VAR از اصلاح اشتباهات آشکار عبور کرده و وارد مرحله "داوری دوباره" شده است.

«VARgentina»؛ هشتگی که فراگیر شد

همزمان با تصمیم‌های داوری که به سود آرژانتین تعبیر شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی لقب «VARgentina» (ترکیبی از VAR و Argentina) را برای این تیم به کار برده‌اند؛ هشتگی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.

آنکل درباره پیامدهای اجرای این قوانین هشدار داد و گفت: گسترش این پروتکل بدون آزمایش کافی، مانند بشکه باروت است. هنوز نمی‌دانیم قرار بوده دقیقاً چه نتایجی داشته باشد و فقط منتظر جرقه بعدی هستم.

به نوشته رویترز، حاشیه‌های داوری پیرامون آرژانتین از مرحله گروهی آغاز شد؛ زمانی که الجزایر معتقد بود لیونل مسی باید به دلیل ضربه روی ساق پای عیسی ماندی با کارت قرمز اخراج می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد و مسی همان مسابقه موفق به ثبت هت‌تریک شد. چند روز بعد نیز فدراسیون فوتبال الجزایر با استناد به تصمیم‌های داوری، شکایتی رسمی تنظیم کرد.

در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر مصر نیز گل این تیم پس از بازبینی VAR به دلیل خطای بازیکن مصر در آغاز حمله مردود اعلام شد. همچنین درخواست مصری‌ها برای اعلام یک ضربه پنالتی پذیرفته نشد و آرژانتین در دقیقه ۹۲ گل پیروزی را به ثمر رساند؛ موضوعی که اعتراض فدراسیون فوتبال مصر را نیز در پی داشت.