یک مسلمان تابوی ۱۵۰ ساله انگلیس را شکست

جوان آنلاین: تیم ملی انگلیس درحالی فردا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین می‌رود که امروز(سه‌شنبه) شبکه الکاس از شکسته شدن تابوی ۱۵۰ ساله فوتبال ملی انگلیس با حضور جد اسپنس، مدافع تاتنهام، به عنوان نخستین بازیکن مسلمان تاریخ تیم ملی انگلیس خبر داد.

انگلیس که قدیمی‌ترین تیم ملی فوتبال جهان را در اختیار دارد و نخستین دیدار رسمی خود را در سال ۱۸۷۲ برگزار کرده است، در طول بیش از ۱۵۰ سال فعالیت هرگز بازیکن مسلمانی را در تیم ملی بزرگسالان خود نداشت. اکنون این طلسم با حضور اسپنس شکسته شده است.

شبکه الکاس می‌نویسد که حضور اسپنس در ترکیب تیم ملی انگلیس الهام‌بخش نسل جدید مسلمانان بریتانیا شده و نشان داده که مذهب هرگز مانعی برای رسیدن به بالاترین سطح فوتبال نیست.

براساس گزارش این رسانه قطری، اسپنس از پدر جامائیکایی و مادر کنیایی در انگلیس به دنیا آمده و اسلام را با تحقیق شخصی انتخاب کرده است.