تقدیر جانشین سپاه البرز از سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج

سرهنگ پاسدار مجید زنجانی با حضور در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج، از خدمات‌رسانی این سازمان در تسهیل تردد عزاداران مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب تشکر کرد.

وی در این دیدار، هماهنگی و خدمات‌دهی شبانه‌روزی پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج را ستودنی دانست و افزود: در برنامه‌هایی که شاهد حضور پرشمار هموطنان هستیم، داشتن برنامه‌ای جامع و هماهنگ از اهمیت بالایی برخوردار است که مدیریت، پرسنل و رانندگان زحمتکش به خوبی آن را به مرحله اجرا درآوردند.

جانشین سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، تعامل بین دستگاهی را یکی از شاخص‌های ویژه عوامل اجرایی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در روزهای گذشته برشمرد و گفت: هماهنگی با سازمان‌های اجرایی، برنامه‌ریزی برای تردد منظم اتوبوس‌های سایر شهرهای استان البرز، ساماندهی اتوبوس‌های ورودی به شهر کرج از سایر استانهای کشور و داشتن سرویس‌های دپوی آماده به خدمت در زمان اضطرار در پارکینگ های تعبیه شده، از فعالیت های شاخص و قابل توجه این سازمان بود.

زنجانی افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی صحیح انجام شده در روزهای گذشته، استان البرز کارنامه موفقی در پیشبرد اهداف تعیین شده به نام خود ثبت کرد و این اقدامات می‌تواند به عنوان مدلی برای برنامه‌ریزی آتی در مراسمات ملی و مذهبی باشد.