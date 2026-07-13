آمار عجیب اولیسه در جام جهانی؛ ۱۷ شوت و صفر گل برای ستاره فرانسوی

وینگر ۲۴ ساله تیم ملی فرانسه، با وجود عملکرد خوب تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶، رکوردی ناخوشایند را به نام خود ثبت کرده است. او با ۱۷ شوت در این مسابقات، بیشترین تعداد شوت را بدون آن که گلی به ثمر برساند، داشته است.

جوان آنلاین: تیم ملی فرانسه فردا سه‌شنبه در اولین دیدار نیمه نهایی جام جهانی به مصاف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت. میشل اولیسه یکی از بازیکنانی است که می‌تواند تاثیر زیادی در صعود تیمش به دور بعدی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، هافبک تهاجمی تیم ملی فرانسه، با وجود درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶، با یک رکورد ناخوشایند رو‌به‌رو شده است. او با ثبت ۱۷ شوت در این مسابقات، عنوان بازیکنی با بیشترین تعداد شوت بدون گل زده را از آن خود کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که اولیسه در خلق موقعیت بسیار موفق بوده و دائما دروازه حریفان را تهدید کرده، اما در تبدیل این موقعیت‌ها به گل، موفق عمل نکرده است. با وجود این ناکامی در گلزنی، او نقش مهمی در بازی تیم ملی فرانسه داشته و با سرعت و خلاقیت خود، یکی از مهره‌های کلیدی دیدیه دشان در این دوره محسوب می‌شود.

فرانسه در حال حاضر در نیمه‌نهایی جام جهانی حضور دارد و اولیسه فرصت خواهد داشت تا بالاخره پایش در این رقابت‌ها به گلزنی باز شود.