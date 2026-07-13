جوان آنلاین: سرشاخ شدن لاروخا و خروسها تکلیف اولین فینالیست جامجهانی ۲۰۲۶ را روشن میکند.
تیمهای ملی اسپانیا و فرانسه امشب اولین بازی نیمهنهایی این دوره جامجهانی را در شهر دالاس برگزار میکنند و یکی از آنها باید برای فینال آماده شود و دیگری برای بازی ردهبندی.
تقابل همیشگی
در چند سال اخیر فوتبالدوستان به تقابل دو غول اروپا در نیمهنهایی تورنمنتهای مهم عادت کردهاند. لاروخا و خروسها در حالی در نیمهنهایی جامجهانی ۲۰۲۶ رودرروی هم قرار میگیرند که هر دو بازی حساس و حذفی اخیر با برتری اسپانیا به پایان رسیده است. ماتادورها در نیمهنهایی یورو ۲۰۲۴ خروسها را ۲ بر یک شکست دادند و پس از صعود به فینال با شکست انگلیس جشن قهرمانی گرفتند. پس از آن نوبت به نیمهنهایی لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۴ رسید و اسپانیاییها اینبار ۵ بر ۴ حریفشان را در نیمهنهایی شکست دادند. هرچند در نهایت دستشان به جام نرسید.
آخرین برد فرانسویها مقابل اسپانیا در فینال لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۱ به دست آمد، دیداری که خروسها ۲ بر یک رقیب همیشگی خود را شکست دادند تا قهرمانی از آن این تیم شود. یکی از دو گل فرانسه را کیلیان امباپه به ثمر رساند.
دژ آهنین
شاگردان لوئیز دلافوئنته برای ثبت سومین برد متوالی برابر فرانسه خیز برداشتهاند. اسپانیا برای اینکه در جمع چهار تیم برتر جهان حضور داشته باشد تلاش زیادی کرد. ماتادورها با درخشش ستارههای خود و با عبور از سد اتریش، پرتغال و بلژیک به نیمهنهایی رسیدند. علاوه بر عملکرد خوب گلزنان، دژ آهنین اسپانیا در این دوره جامجهانی فوقالعاده ظاهر شده است. دفاع مستحکم این تیم اجازه باز شدن دروازه اسپانیا را نمیدهد و فقط بلژیک بود که توانست یکبار دروازه اسپانیا را
باز کند.
در بین بازیکنان اسپانیا میکل مرینو به شکلی متفاوت در صعود تیم کشورش نقش داشته است. این بازیکن در دو بازی حذفی لاروخا برابر پرتغال و بلژیک از دقیقه ۸۵ به بازی آمده و دو گل صعود اسپانیا را به ثمر رسانده است.
پیشرفت تیمها
لوئیز دلافوئنته، سرمربی اسپانیا قبل از مسابقه تأکید کرد شرایط هر دو تیم نسبت به تقابل دو سال پیش اسپانیا و فرانسه تغییر زیادی داشته است: «فرانسه همیشه یکی از مدعیان اصلی است. حضور در نیمهنهایی جامجهانی بسیار دشوار و طاقتفرساست. تمام رقیبان بزرگ هستند و ما نیز به عنوان یک تیم، بسیار قدرتمند هستیم. صعود به فینال کاملاً در دسترس هر دو تیم است. شرایط دو تیم نسبت به دو سال پیش کاملاً متفاوت است. آن زمان گذشته است، هرچند بازیکنان زیادی از آن مسابقه هنوز حضور دارند. این بار بازی از نظر فوتبالی و تاکتیکی ویژگیهای جدیدی دارد. معتقدم هر دو تیم نسبت به قبل پیشرفت کردهاند. نماینده یک کشور هستیم و این
بار سنگینی دارد.»
وقت انتقام
فرانسویها که اظهارنظر نخستوزیر سابق اسپانیا را نژادپرستانه خواندهاند امشب هم برای گرفتن انتقام دو باخت متوالی یورو و لیگ ملتها به میدان میروند و هم دادن پاسخ کوبنده به ماریانو راخوی. نخستوزیر سابق اسپانیا در اظهارنظری کنایهآمیز تأکید کرد بازیکنان تیم ملی فرانسه، فرانسوی نیستند. خروسها از حرفهای او به شدت ناراحت شدهاند و جنگ در فضای مجازی بالا گرفته است.
نایبقهرمان جام ۲۰۲۲ برای صعود به فینال روی تداوم درخشش مهاجمان خود حساب ویژه باز کرده است. کیلیان امباپه با هشت گل و سه پاس گل همانند مسی در صدر جدول گلزنان جام قرار دارد، عثمان دمبله آمار چهار گل و دو پاس گل را ثبت کرده و اولیسه نیز یکتنه پنج پاس گل برای همتیمیهایش فرستاده است. تیم دیدیه دشان با زدن ۱۶ گل کابوس همه حریفان بوده و فرانسه فقط دو گل خورده است. دشان ستارههای دیگری نیز روی نیمکت دارد و امشب باید خروسها را با بهترین ترکیب راهی میدان کند.