جوان آنلاین: پیش از این قرار بود مسابقات لیگ برتر از ۱۶ مرداد آغاز شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده و نیمهتمام ماندن فصل گذشته به دلیل جنگ تحمیلی، برنامهریزی سازمان لیگ برای فصل جدید با تغییراتی همراه شده است.
به گزارش ایسنا، بر همین اساس، قرار است قرعهکشی مسابقات اوایل مرداد برگزار شود و در صورتی که هماهنگیهای نهایی به زمان بیش تری نیاز داشته باشد، آغاز لیگ برتر نیز احتمالاً چند روز پس از تاریخ اعلام شده قبلی (۱۶ مرداد) خواهد بود.
انتظار میرود پس از برگزاری مراسم قرعهکشی، برنامه نهایی فصل جدید و تاریخ دقیق شروع رقابتها نیز مشخص شود.