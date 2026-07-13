انتقال سانتوس به منچستریونایتد رسمی شد

جوان آنلاین: منچستریونایتد با انتشار بیانیهای، انتقال آندری سانتوس را نهایی کرد. طبق گزارشها، ارزش این انتقال حدود ۴۸ میلیون پوند است و ۲ میلیون پوند دیگر نیز در قالب بندهای پاداش به چلسی پرداخت خواهد شد.
سانتوس که در سال ۲۰۲۳ به چلسی پیوسته بود، پیش از جدایی ۲۸ بار در لیگ برتر انگلیس برای آبیهای لندن به میدان رفت. مدیران منچستریونایتد پس از ناکامی در جذب ماتئوس فرناندز که در ابتدای پنجره نقلوانتقالات راهی تاتنهام شد، برای به خدمت گرفتن این هافبک برزیلی وارد عمل شدند.
سانتوس پس از امضای قراردادش به سایت رسمی باشگاه گفت: «همه چیز در منچستریونایتد خاص است. حضور در باشگاهی که بسیاری از اسطورههای من پیراهن آن را بهتن کردهاند، حس فوقالعادهای دارد.»
او درباره همکاری با سرمربی جدید شیاطین سرخ نیز اظهار کرد: «به عنوان یک هافبک، از این که فرصت دارم زیر نظر مایکل کریک کار کنم، هیجانزده هستم. او بهترین مربی برای کمک به پیشرفت من و برداشتن گام بعدی در دوران حرفهایام است.»
هافبک برزیلی در ادامه افزود: «همه درباره جاهطلبی باشگاه و فضای فوقالعادهای که در تیم شکل گرفته با من صحبت کردهاند. کیفیت بالای این تیم را میدانم و بیصبرانه منتظرم کنار همتیمیهایم برای کسب بزرگترین جامها بجنگم.»
با جذب سانتوس، روند تقویت فهرست منچستریونایتد برای فصل جدید لیگ برتر انگلیس ادامه پیدا کرده است. در همین حال، مذاکرات این باشگاه برای جذب ادرسون، هافبک برزیلی، فعلاً به نتیجه نرسیده و روند این انتقال متوقف شده است.