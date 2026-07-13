پیروزی مردان والیبال نشسته ایران برابر ژاپن

در ادامه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در آخرین بازی گروهی خود برابر ژاپن به برتری رسید.

جوان آنلاین: رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی خود امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) به مصاف تیم ژاپن رفت و با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.

به گزارش ایسنا، تیم ایران در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۴، در ست دوم ۲۵ بر ۱۶ و در ست سوم ۲۵ بر ۷ ژاپن را شکست داد و بدون باخت راهی مرحله حذفی شد.

ملی‌پوشان ایران فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) در مرحله حذفی به مصاف تیم کروواسی می‌روند.

مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر در چین آعاز شده و تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت.

تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.