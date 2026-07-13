پیروزی مردان والیبال نشسته ایران برابر ژاپن

جوان آنلاین: رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی خود امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) به مصاف تیم ژاپن رفت و با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.
به گزارش ایسنا، تیم ایران در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۴، در ست دوم ۲۵ بر ۱۶ و در ست سوم ۲۵ بر ۷ ژاپن را شکست داد و بدون باخت راهی مرحله حذفی شد.
ملیپوشان ایران فردا (سهشنبه ۲۳ تیر) در مرحله حذفی به مصاف تیم کروواسی میروند.
مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر در چین آعاز شده و تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت.
تیمهای برتر این دوره از رقابتها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.