ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی تراکتور

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631\u060c \u0645\u0647\u0631\u062f\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062c\u062f\u0627 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0646\u0642\u0644\u200c\u0648\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a\u06cc \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631\u060c \u067e\u0627\u0631\u0633\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u0628\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0630\u0648\u0628\u200c\u0622\u0647\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.