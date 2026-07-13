جوان آنلاین: با صدور مجوز پخش بازی‌های نیمه نهایی مسابقات جام‌جهانی فوتبال در سالن‌های سینمایی، پیش فروش بلیت بازی فرانسه و اسپانیا آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، این مسابقه فردا شب، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان همانند چند مسابقه قبلی می‌توانند آن را در سینما تماشا کنند.

بلیت این بازی ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد و از ساعتی قبل امکان پیش‌خرید آن در سامانه‌های بلیت‌فروشی آنلاین شروع شده است.

براساس پیگیری‌های قبلی، مراجع ذیربط با پخش مسابقات جام جهانی که ساعت شروع آن پیش از بامداد باشد، در سینماها موافقت کرده بودند.

بسیاری از سینماداران از مدت‌ها قبل متقاضی پخش این مسابقات در سینما بودند تا با توجه به رکودی که در سالن‌های سینما است، به گیشه سینما هم کمکی شود ولی این اتفاق برای چند مسابقه محدود رخ داد.

بازی دوم مرحله یک چهارم نهایی، چهارشنبه ۲۴ تیر ساعت ۲۲:۳۰ بین انگلستان و آرژانتین برگزار می‌شود.