کد خبر: 1368511
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
جامعه » اخبار كلی

تمهیدات ترافیکی مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مصلی تهران اعلام شد

تمهیدات ترافیکی مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مصلی تهران اعلام شد رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تسلیت و گرامیداشت مراسم رهبر شهید، از اجرای طرح و اعمال محدودیت های انتظامی-ترافیکی ویژه روز سه شنبه ۲۳ تیرماه همزمان با مراسم بزرگداشت ایشان در مصلای امام (ره) خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز دوشنبه از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری این مراسم خبر داد و اظهار کرد: بدین منظور محدودیت های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته می شود، «مرحله اول» از سمت شرق خیابان قنبرزاده، از سمت غرب خیابان پاکستان از سمت شمال، بزرگراه شهید حکیم و از سمت جنوب خیابان شهید بهشتی است.

وی افزود: مرحله دوم محدودیت تردد در مسیر شرق خیابان سهروردی از جنوب خیابان شهید مطهری، از سمت غرب بزرگراه مدرس و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی است، همچنین مرحله سوم این محدودیت ها نیز از شرق خیابان شریعتی، از جنوب خیابان شهید مطهری، از سمت غرب خیابان ولیعصر (عج) و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: توقف در خیابان‌ قنبرزاده مسیر شمال به جنوب از خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از پل بزرگراه مدرس تا خیابان شهید قنبرزاده در مسیر غرب به شرق ممنوع است.

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: محل های پیش بینی شده جهت پارک اتوبوس در بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع جنوب» مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا پل سید خندان، بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع شمالی» در مسیر شرق به غرب از پل سید خندان تا خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی حدفاصل شریعتی تا قنبرزاده «در هردو مسیر» خط ویژه و عادی، طول خیابان شهید مفتح شمالی به جنوب حدفاصل خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی و خیابان شریعتی « ضلع غربی» حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی می باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، «کلاه زندگی» است.

سردار موسوی پور به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.

برچسب ها: تمهیدات ترافیکی ، مصلی ، رهبر شهید انقلاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار