تمهیدات ترافیکی مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مصلی تهران اعلام شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تسلیت و گرامیداشت مراسم رهبر شهید، از اجرای طرح و اعمال محدودیت های انتظامی-ترافیکی ویژه روز سه شنبه ۲۳ تیرماه همزمان با مراسم بزرگداشت ایشان در مصلای امام (ره) خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز دوشنبه از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری این مراسم خبر داد و اظهار کرد: بدین منظور محدودیت های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته می شود، «مرحله اول» از سمت شرق خیابان قنبرزاده، از سمت غرب خیابان پاکستان از سمت شمال، بزرگراه شهید حکیم و از سمت جنوب خیابان شهید بهشتی است.

وی افزود: مرحله دوم محدودیت تردد در مسیر شرق خیابان سهروردی از جنوب خیابان شهید مطهری، از سمت غرب بزرگراه مدرس و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی است، همچنین مرحله سوم این محدودیت ها نیز از شرق خیابان شریعتی، از جنوب خیابان شهید مطهری، از سمت غرب خیابان ولیعصر (عج) و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: توقف در خیابان‌ قنبرزاده مسیر شمال به جنوب از خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از پل بزرگراه مدرس تا خیابان شهید قنبرزاده در مسیر غرب به شرق ممنوع است.

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: محل های پیش بینی شده جهت پارک اتوبوس در بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع جنوب» مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا پل سید خندان، بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع شمالی» در مسیر شرق به غرب از پل سید خندان تا خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی حدفاصل شریعتی تا قنبرزاده «در هردو مسیر» خط ویژه و عادی، طول خیابان شهید مفتح شمالی به جنوب حدفاصل خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی و خیابان شریعتی « ضلع غربی» حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی می باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، «کلاه زندگی» است.

سردار موسوی پور به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.