کد خبر: 1368497
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی

خونخواهی شهدا؛ مطالبه‌ای ریشه‌دار در مکتب امامین انقلاب

خونخواهی شهدا؛ مطالبه‌ای ریشه‌دار در مکتب امامین انقلاب نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: خونخواهی رهبر شهید و سایر شهدای جنگ، مطالبه‌ای ریشه‌دار در مکتب انقلاب اسلامی و خواست ملت ایران است.

جوان آنلاین: محسن زنگنه، نماینده مردم «تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه» در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به تبیین ابعاد خونخواهی و انتقام خون فرماندهان شهید و دیگر شهدای «جنگ رمضان» پرداخت. در متن این یادداشت آمده است:

خونخواهی و انتقام خون رهبر شهید و سایر شهدای جنگ رمضان، یک مطالبه دقیق و منطبق بر مکتب امام شهید و فرامین رهبر معظم انقلاب است. امام شهیدمان در دو مورد به صراحت از خونخواهی نام برده اند. اولین بار در پی شهادت شهید قاسم سلیمانی در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ که فرمودند: «شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند» و دیگری در پیامشان به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ که می فرمایند: «ما در این حادثه‌ی تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم.»

مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز در پیام خود به مناسبت ۱۴ خرداد تلویحا به تایید مطالبه خونخواهی توسط مردم پرداخته و می فرمایند: «و در آخرین نمونه‌ی شگفت‌انگیز، کدام نیروی مستحکم و اراده‌ی پولادین بود که از سحرگاه دهم اسفند ۱۴۰۴ ملّت ایران را آن‌چنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزه‌ای والا با گذشت بیش از سه ماه کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان به‌خون‌خفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند ده میلیونی جان‌فدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامه‌ی حق و قیام‌ِ لله مستحکم کرده‌اند؟»

ایشان همچنین در اولین پیام خود در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ به مسئله انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ اشاره کرده و می فرمایند: «ثانیا این اطمینان را به همگان میدهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید میشود، خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است البته مقدار محدودی از این انتقام تا به حال صورت عینی پیدا کرده است ولی تا حد کامل آن حاصل نشود همچنان این پرونده در روی بقیه پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت‌ بیشتری خواهیم داشت.»

معظم له در پیامی نیز که به مناسبت چهلم امام شهید دادند می فرمایند: «ملت عزیز اگر چه با پایان گرفتن مدت عزای رسمی شهادت رهبر عظیم‌الشأن خود، جامه عزا را از تن بیرون می‌آورد، اما عزم قاطع بر انتقام خون پاک ایشان و همه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را در روح و قلب خود زنده نگه‌میدارد و پیوسته مترصّد تحقق آن خواهد بود.»

و آخرین بار نیز در پیام خود به مناسبت تشییع و وداع رهبر شهید تاکید می فرمایند که: «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.»

بنابراین می بینیم که خونخواهی خون شهدا یک امر دارای سابقه در کلام امامان انقلاب و منطبق بر مکتب شیعه است و همه ایشان بر قطعی بودن انتقام خون شهدا و لزوم آن تاکید داشته اند. بر این اساس ضروری است تا علاوه بر حملات نظامی و تحمیل شکست به دشمن در میدان و نابود کردن تجهیزات و از بین بردن نیروهای نظامی آنها، طی ساز و کار مشخص، انتقام خاص از خون شهدا و خونخواهی امام شهید در دستور کار دستگاه ها و نهادهای ذیربط قرار گیرد. مردم انتظار دارند تا در نشست های رسمی بین المللی و در اعلام نظرها و بیانیه ها، به کرات بر جنایت آمریکا در به شهادت رساندن رهبر عزیز و خانواده مکرمش و سایر شهدا تاکید شده و بر انتقام خون وی اصرار ورزند. همچنین دستگاه قضایی کشور با استفاده از ظرفیت حقوقدانان مجرب کشور، اقدامات قضایی لازم را در مجامع بین المللی جهت خونخواهی امام شهید و مجازات قاتلین وی با سرعت و در عالی ترین حد به انجام رسانند. مطالبه انتقام از دشمن در این برهه زمانی که هم از سوی رهبر معظم انقلاب و هم مردم مبعوث شده بر آن تاکید می گردد می تواند ریسمانی باشد که وحدت و انسجام ملی آحاد مردم و گروه های سیاسی را موجب گردد.انتقام و خونخواهی امام شهید، یک امر ملی است و هر دوگانه سازی بین آن و هر حکم دیگر باطل است.

تاکید بر انتقام خون رهبر شهید در تقابل با ساختن ایران عزیز یا رفع مشکلات اقتصادی یا پیشرفت و توسعه نیست بلکه مقدم بر هر امری است چرا که لازمه رشد و توسعه و پیشرفت، امنیت پایدار است و امنیت زمانی حاصل می شود که قدرت بازدارندگی کشور افزایش یابد و دشمنان ایران عزیز به خود اجازه تعرض ندهند و انتقام و مطالبه خونخواهی، می تواند این امر را تضمین نماید.

برچسب ها: خونخواهی ، زنگنه ، شهید انقلاب
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