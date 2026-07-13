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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
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کارت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ منتشر شد

کارت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ منتشر شد کارت شرکت در آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. 

جوان آنلاین: کارت شرکت در آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در https://register۱.sanjesh.org/nrgarshad۴۰۵/ منتشر شد.

آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

متقاضیان هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان است.

کارت شرکت در آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان است که از امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. بنابر این متقاضیانی که به اطلاعات فوق دسترسی ندارند، لازم است با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

تبصره ۱: آن دسته از متقاضیانی که علاوه‌بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته‌ شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند. زمان برگزاری آزمون تمامی رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ است.

تبصره ۲: آزمون‌ کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ‌۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر یک از کدرشته‌های امتحانی مذکور ضرورت‌ دارد بر اساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

لزوم کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵

۱.با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری کنید.

۲. چنانچه‌ در رابطه با بند توان‌خواهی (معلولیت) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید (آدرس واحدهای رفع نقص در جدول شماره ۲ اطلاعیه درج شده است).

۳. در صورتی که‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل بر اساس مفاد بند «د‍» مندرج در اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام انجام شده اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از تاریخ ۲۲ تیر تا ۲۶ تیر منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط را اصلاح کنید.

برچسب ها: کارشناسی ، کارشناسی ارشد ۹۷ ، کارشناسی ارشد
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