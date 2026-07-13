کد خبر: 1368492
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
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وزیر آموزش‌وپرورش:

فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین سرمایه انقلاب اسلامی است

فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین سرمایه انقلاب اسلامی است وزیر آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش با تمام ظرفیت خود در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و اجرای برنامه‌های بزرگداشت شهدا در کنار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه کارگروه برگزاری یادواره بزرگداشت دولتمردان شهید که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزارشد، با قدردانی از عملکرد این شورا، اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون نقش بی‌بدیلی در ساماندهی، هماهنگی و جریان‌سازی فعالیت‌های فرهنگی کشور ایفا کرده و در مقاطع مختلف، به‌ویژه در ایام جنگ و برگزاری مراسم تشییع شهدا، عملکردی ممتاز داشته است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت، افزود: هر زمان موضوع شهید و شهادت مطرح باشد، آن را برای خود نعمت می‌دانیم و وظیفه خود می‌دانیم که با تمام توان در این مسیر خدمت کنیم. زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از مأموریت‌های راهبردی آموزش‌وپرورش است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که تربیت دانش‌آموزان تنها به آموزش علمی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: همان‌گونه که معتقدیم دانش‌آموزان باید عالم و دانشمند شوند، بر این باوریم که باید انسان‌هایی در تراز انقلاب اسلامی، برخوردار از هویت دینی و انقلابی تربیت شوند.

کاظمی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، گسترش فعالیت‌های قرآنی و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت را سه محور اصلی برنامه‌های فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: این مؤلفه‌ها از ارکان اساسی تربیت نسل آینده و تقویت هویت فرهنگی کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید و کنگره شهدای دانشجومعلم، از برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره‌های شهدای مدرسه‌ای همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: در حال طراحی برنامه‌ای هستیم تا آغاز سال تحصیلی در بیش از ۱۲۳ هزار مدرسه کشور با گرامیداشت یاد شهدا همراه باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد : پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای مشترک میان وزارت آموزش‌وپرورش و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشکیل شود تا با تقسیم کار ملی، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و تولید محتوای مناسب، برنامه‌های بزرگداشت شهدا و مناسبت‌های ملی با انسجام بیشتری دنبال شود.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: هیچ‌گونه کوتاهی در حوزه فرهنگی را نمی‌پذیریم و همه ظرفیت‌های وزارتخانه باید برای تحقق مأموریت‌های فرهنگی به میدان بیایند.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، فرهنگ ایثار و شهادت ، وزارت آموزش و پرورش
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