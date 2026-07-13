کد خبر: 1368488
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
جامعه » اخبار كلی

دعوت از مردم برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده ایشان

دعوت از مردم برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده ایشان شورای هماهنگی تبلیغات از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی برای شرکت در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان در مصلای تهران، دعوت کرد.

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت برای شرکت در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان در مصلای تهران، دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نهضت جاودانه عاشورا، حقیقتی زنده و جاری در متن تاریخ امت اسلامی است؛ مکتبی حیات‌بخش که هرگاه خون پاک حسینیان زمان بر زمین ریخته است، ملت‌های مؤمن را به قیام، استقامت، وفای به عهد و پاسداری از عزت اسلام فراخوانده و پیوند امروز را با پیام جاودان کربلا استوارتر ساخته است. انقلاب اسلامی ایران نیز مولود همین مکتب الهی است و راه عزت، استقلال و مقاومت خود را از فرهنگ عاشورا وام گرفته است.

امروز، بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و خانواده معظم و سرافراز ایشان، تنها پاسداشت یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه تجدید میثاق با مکتب جهاد، ایثار، مقاومت و طریق مستقیمی است که شهیدان با خون مطهر خویش ترسیم کردند. مکتبی که به ملت‌های آزاده آموخت با تکیه بر وعده‌های الهی، در برابر ظلم و استکبار نهراسند، پرچم حق را بر زمین نگذارند و راه پرافتخار شهیدان را با صلابت و استقامت ادامه دهند.

حضور باشکوه دهها میلیونی و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در مراسم وداع و تشییع زعیم شهید امت و خانواده شهید ایشان، صحنه‌های تجلیل از شهیدان را جلوه‌ای از بعثت دوباره روح حسینی در کالبد امت اسلامی و نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های بلند اسلام، انقلاب، ولایت و جبهه مقاومت بوده و خون پاک شهیدان، اراده ملت را برای پاسداری از عزت، اقتدار و خونخواهی مظلومان تاریخ، استوارتر و راسخ‌تر ساخته است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده، باشکوه و وحدت‌آفرین در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان که روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) برگزار خواهد شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان سرافراز، بار دیگر با آرمان‌های عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت، راه پرافتخار شهیدان و آینده روشن امت اسلامی تجدید عهد نمایند.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، رهبر شهید انقلاب ، آیین بزرگداشت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار