رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به ترددهای پرخطر در بزرگراه‌ها، اعلام کرد ۶۰ درصد تصادفات فوتی پایتخت از ابتدای سال جاری در این معابر رخ داده است.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت با بیان اینکه بزرگراه‌ها در صورت رعایت قوانین، ایمن‌ترین مسیرها برای تردد محسوب می‌شوند، اظهار کرد: هرچند این معابر امکان دسترسی سریع‌تر به مقصد را فراهم می‌کنند، اما تخلفات و رفتارهای پرخطر برخی کاربران ترافیکی، آن‌ها را به محل وقوع بخش قابل توجهی از تصادفات مرگبار تبدیل کرده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در بزرگراه‌ها سه گروه اصلی کاربران ترافیکی شامل عابران پیاده، موتورسواران و رانندگان خودرو تردد دارند، افزود: برای هر یک از این گروه‌ها رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی ضروری است.

عابران پیاده؛ بیشترین قربانیان تصادفات فوتی بزرگراه‌ها

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آمار قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون، عابران پیاده با سهم ۴۱ درصدی، بیشترین قربانیان تصادفات فوتی بزرگراه‌های پایتخت را تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: تردد عابران پیاده در بزرگراه‌ها ممنوع است و در صورت ضرورت، باید تنها از پل‌های عابر پیاده برای عبور استفاده کنند.

جوانبخت ادامه داد: موتورسواران با فراوانی ۳۶ درصد، دومین گروه قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی هستند که بخش عمده این حوادث به دلیل ورود غیرمجاز موتورسیکلت‌ها به بزرگراه‌ها و قدرت مانور بالای این وسیله نقلیه رخ می‌دهد.

به گفته وی، رانندگان و سرنشینان خودروها نیز با سهم ۲۳ درصدی، در رتبه سوم قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی قرار دارند.

آزادگان؛ صدرنشین بزرگراه‌های پرحادثه تهران

سرهنگ جوانبخت با اشاره به بزرگراه‌های دارای بیشترین تصادفات فوتی اظهار کرد: بزرگراه آزادگان با سهم ۱۱ درصدی در رتبه نخست بزرگراه‌های پرحادثه تهران قرار دارد.

وی علت این موضوع را کمربندی بودن آزادگان، تردد همزمان خودروهای سبک و سنگین، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و همچنین ناآشنایی برخی رانندگان با مسیر عنوان کرد.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراه شهید همدانی با فراوانی ۷ درصد در رتبه دوم و بزرگراه شهید زین‌الدین با فراوانی ۵ درصد در رتبه سوم قرار دارند که علت اصلی تصادفات در این دو محور، تردد عرضی عابران پیاده و استفاده نکردن از پل‌های عابر است.

بیشترین تصادفات مرگبار در نیمه‌شب تا سحر

وی با اشاره به زمان وقوع تصادفات فوتی در بزرگراه‌های تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازه زمانی ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد بیشترین سهم را در وقوع تصادفات فوتی دارد.

جوانبخت افزود: تاریکی هوا، سرعت بالا، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و همچنین تردد خودروهای سنگین که در این ساعات محدودیتی برای تردد ندارند، از مهم‌ترین عوامل وقوع این حوادث هستند.

جوانان ۲۵ تا ۳۵ سال؛ بیشترین قربانیان

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره گروه‌های سنی قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی نیز گفت: افراد ۲۵ تا ۳۵ سال با سهم ۲۷ درصدی بیشترین آمار فوتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با ۱۹ درصد و افراد ۶۵ سال و بالاتر با ۱۸ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی

سرهنگ جوانبخت مهم‌ترین علل وقوع تصادفات فوتی در بزرگراه‌های تهران را به ترتیب شامل عدم توجه به جلو با سهم ۴۳ درصد، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت و حرکات مخاطره‌آمیز با ۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۸ درصد اعلام کرد.

وی در پایان با تأکید بر ممنوعیت توقف در حاشیه بزرگراه‌ها گفت: بر اساس ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هرگونه توقف در حاشیه بزرگراه ممنوع و بسیار خطرناک است. رانندگان در صورت بروز نقص فنی باید تنها در شانه اضطراری توقف کرده، ضمن ایمن‌سازی محل و نصب مثلث خطر، از ایجاد خطر برای سایر کاربران ترافیکی جلوگیری کنند.