کد خبر: 1368485
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱
جامعه » اخبار كلی

عابران پیاده؛ قربانیان اصلی تصادفات مرگبار بزرگراه‌های تهران

عابران پیاده؛ قربانیان اصلی تصادفات مرگبار بزرگراه‌های تهران رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به ترددهای پرخطر در بزرگراه‌ها، اعلام کرد ۶۰ درصد تصادفات فوتی پایتخت از ابتدای سال جاری در این معابر رخ داده است.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت با بیان اینکه بزرگراه‌ها در صورت رعایت قوانین، ایمن‌ترین مسیرها برای تردد محسوب می‌شوند، اظهار کرد: هرچند این معابر امکان دسترسی سریع‌تر به مقصد را فراهم می‌کنند، اما تخلفات و رفتارهای پرخطر برخی کاربران ترافیکی، آن‌ها را به محل وقوع بخش قابل توجهی از تصادفات مرگبار تبدیل کرده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در بزرگراه‌ها سه گروه اصلی کاربران ترافیکی شامل عابران پیاده، موتورسواران و رانندگان خودرو تردد دارند، افزود: برای هر یک از این گروه‌ها رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی ضروری است.

عابران پیاده؛ بیشترین قربانیان تصادفات فوتی بزرگراه‌ها

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آمار قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون، عابران پیاده با سهم ۴۱ درصدی، بیشترین قربانیان تصادفات فوتی بزرگراه‌های پایتخت را تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: تردد عابران پیاده در بزرگراه‌ها ممنوع است و در صورت ضرورت، باید تنها از پل‌های عابر پیاده برای عبور استفاده کنند.

جوانبخت ادامه داد: موتورسواران با فراوانی ۳۶ درصد، دومین گروه قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی هستند که بخش عمده این حوادث به دلیل ورود غیرمجاز موتورسیکلت‌ها به بزرگراه‌ها و قدرت مانور بالای این وسیله نقلیه رخ می‌دهد.

به گفته وی، رانندگان و سرنشینان خودروها نیز با سهم ۲۳ درصدی، در رتبه سوم قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی قرار دارند.

آزادگان؛ صدرنشین بزرگراه‌های پرحادثه تهران

سرهنگ جوانبخت با اشاره به بزرگراه‌های دارای بیشترین تصادفات فوتی اظهار کرد: بزرگراه آزادگان با سهم ۱۱ درصدی در رتبه نخست بزرگراه‌های پرحادثه تهران قرار دارد.

وی علت این موضوع را کمربندی بودن آزادگان، تردد همزمان خودروهای سبک و سنگین، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و همچنین ناآشنایی برخی رانندگان با مسیر عنوان کرد.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراه شهید همدانی با فراوانی ۷ درصد در رتبه دوم و بزرگراه شهید زین‌الدین با فراوانی ۵ درصد در رتبه سوم قرار دارند که علت اصلی تصادفات در این دو محور، تردد عرضی عابران پیاده و استفاده نکردن از پل‌های عابر است.

بیشترین تصادفات مرگبار در نیمه‌شب تا سحر

وی با اشاره به زمان وقوع تصادفات فوتی در بزرگراه‌های تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازه زمانی ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد بیشترین سهم را در وقوع تصادفات فوتی دارد.

جوانبخت افزود: تاریکی هوا، سرعت بالا، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و همچنین تردد خودروهای سنگین که در این ساعات محدودیتی برای تردد ندارند، از مهم‌ترین عوامل وقوع این حوادث هستند.

جوانان ۲۵ تا ۳۵ سال؛ بیشترین قربانیان

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره گروه‌های سنی قربانیان تصادفات فوتی بزرگراهی نیز گفت: افراد ۲۵ تا ۳۵ سال با سهم ۲۷ درصدی بیشترین آمار فوتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با ۱۹ درصد و افراد ۶۵ سال و بالاتر با ۱۸ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی

سرهنگ جوانبخت مهم‌ترین علل وقوع تصادفات فوتی در بزرگراه‌های تهران را به ترتیب شامل عدم توجه به جلو با سهم ۴۳ درصد، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت و حرکات مخاطره‌آمیز با ۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۸ درصد اعلام کرد.

وی در پایان با تأکید بر ممنوعیت توقف در حاشیه بزرگراه‌ها گفت: بر اساس ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هرگونه توقف در حاشیه بزرگراه ممنوع و بسیار خطرناک است. رانندگان در صورت بروز نقص فنی باید تنها در شانه اضطراری توقف کرده، ضمن ایمن‌سازی محل و نصب مثلث خطر، از ایجاد خطر برای سایر کاربران ترافیکی جلوگیری کنند.

برچسب ها: سرهنگ رابعه جوانبخت ، پلیس راهور تهران بزرگ ، عابران متخلف ، تصادفات مرگبار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار