جوان آنلاین: آزمون نهایی دانشآموزان در دو روز متوالی و در نهایت آرامش و اطمینان، با همراهی خانوادهها و با حضور گسترده داوطلبان در حوزههای اجرایی سراسر کشور، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، برگزار شده است.
ستاد عالی آزمون ها با صدور اطلاعیهای اعلام کرد:
آزمون نهایی دانشآموزان در دو روز متوالی و در نهایت آرامش و اطمینان، با همراهی خانوادهها و با حضور گسترده داوطلبان در حوزههای اجرایی سراسر کشور، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، برگزار شد.
نظارت جدی بر فرآیندهای برگزاری امتحانات، با استقرار نظام قرنطینه طراحان، ارسال الکترونیکی فایلهای رمزگذاریشده و استقرار تجهیزات کنترلی، نظیر: سیگنالیاب و نظارت مستمر و دقیق بر تمامی مراحل اجرایی، هرگونه ارتباط داوطلبان با خارج از جلسه امتحانات را غیرممکن ساخته و ادعاهای واهی عده ای فرصت طلب، مبنی بر درز یا افشای سؤالات امتحانی را منتفی کرده است.
لذا ضمن رد قاطعانه ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، از خانوادهها و همکاران ارجمند تقاضا می شود دانشآموزان را نسبت به تبعات منفی این اقدامات سودجویانه که با انگیزه تشویش اذهان عمومی یا اخاذی از سوی افراد فرصت طلب مطرح می شود، آگاه ساخته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، یا دریافت پیامهای مشکوک، مراتب از طریق کانال رسمی «دریافت گزارشهای مردمی در خصوص آزمونهای نهایی» در پیامرسان شاد به اطلاع مسئولان برسانند.
خاطرنشان میسازد با توجه به بررسیهای صورت گرفته، تاکنون هیچ یک از ادعاهای موجود مبنی بر افشای سؤالات امتحانی از سوی ستاد نظارت بر فرآیند اجرای آزمونها، تأیید نشده است و روند برگزاری امتحانات در روزهای آتی نیز با همان سطح دقت و نظارت استمرار خواهد یافت.