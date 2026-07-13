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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
جامعه » اخبار كلی

نبرد حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد فاز بین‌المللی شد

نبرد حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد فاز بین‌المللی شد همزمان با حضور هیئتی از وکلای بین‌المللی در تهران، وزیر دادگستری و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

جوان آنلاین: همزمان با ایام وداع مردم پایتخت با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره)، جمعی از وکلای بین المللی حقوقدانان مبارز که سابقه دعوی حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود داشتند، به دعوت رئیس مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تهران آمدند تا ضمن ادای احترام به قائد امت، در همکاری با مرکز وکلای قوه قضاییه در نبرد حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونی همکاری کنند.

به گزارش مهر، در همین راستا هیئت وکلای بین المللی دیداری تخصصی با وزیر دادگستری داشتند که در آن به ابعاد جنایات رخ داده در ایران و مسئولیت‌های جنگی و حقوق بشری متجاوزین مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان، ضمن خوش آمد گویی به هیئت خارجی بیان داشت: حضور شما وکلا و حقوقدانان در ایران نشان دهنده زنده بودن روح عدالت خواهی در میان ملت‌های دنیاست و اگر امروز می‌بینیم برخی نهادها و سازمان‌های بین المللی و قضایی در برابر ظلم‌های وارده از سوی ابرقدرت‌ها سکوت کرده‌اند، نشان از نفوذ کثیف این قدرت‌ها در نظام حقوقی جهان دارد. اما این به معنای ناامیدی از پیگیری و احقاق عدالت نیست، چون در سراسر دنیا هستند آزادگان و حامیان عدالت که به پشتوانه افکارعمومی این نظام سلطه را برهم می‌زنند و عدالت را بر مسند قانون می‌نشانند.

وزیر دادگستری افزود: امروز ملت ایران و تمامی ملت‌های مسلمان به سبب جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی، داغی بزرگ بردل دارند و سوگوار رهبری آسمانی هستند که لحظه‌ای از مقاومت و مجاهدت در برابر زورگویی و زیاده خواهی ابرقدرت‌ها کوتاه نیامد و همین مشی ایشان موجب اتحاد و انسجام و شکل گیری محور مقاومت در سراسر منطقه و جهان شده است.

رحیمی بیان داشت: رهبر شهید ایران درمورد تجاوزات صورت گرفته به کشورمان در جنگ ۱۲ روزه تاکید کردند که باید با آمرین و عاملین و حامیان این تجاوز برخورد قانونی و جنایات آنها در محاکم بین المللی پیگیری شود. امروز حضور شما وکلای بین المللی در راستای تحقق این سفارش رهبر شهیدمان است و ما آماده‌ایم تا با همکاری و تعامل سازنده از جهات مختلف این جنایات را پیگیری کنیم و امید داریم در این مسیر انسان‌های آزاده و با وجدان بیدار همراه و همیار ما و مدافع حقوق تضییع شده ملت ایران باشند.

استفاده حداکثری از دیپلماسی حقوقی در نبرد حقوقی علیه متجاوزین

در ادامه این دیدار حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به کار گسترده و بزرگ مرکز در مستندسازی برآورد خسارات وارده در سراسر کشور گفت: مجموعه ما با استفاده از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خود از بدو آغاز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با حضور میدانی در محل حملات دشمن آمریکایی- صهیونی خدمات خود را برای خانواده شهدا و آسیب دیدگان فراهم ساخت و کار کارشناسی برآورد خسارات با سرعت و دقت انجام گرفت.

عبدلیان پور بیان داشت: ما پس از مستندسازی خسارات توسط کارشناسان رسمی، با استفاده از ظرفیت وکلای بین المللی خود زمینه استفاده از مستندات موجود را برای طرح دعوی در محاکم داخلی و بین المللی فراهم کردیم و وارد «نبرد حقوقی» شدیم که سفارش و تاکید امام شهید و رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

وی افزود: اعضای مرکز از اولین روزهای حضور مردم در میادین پای کار بودند و با همکاری با وزارت دادگستری غرفه‌های حقوقی جهت اخذ وکالت از مردم برای طرح دعوی علیه متجاوزین را برپا کردند و همچنان ضمن حضور در میدان، فعالیت موثرخود در نبرد حقوقی را پیگیری می‌کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: برای تسهیل امر اخذ وکالت از مردم جهت طرح دعوی علیه عاملین این جنایات، سامانه‌ای را طراحی کردیم که افراد می‌توانند با اسکن کیوآرکد آن وارد سایت شوند و آنجا با انجام چند کلیک ساده فرم وکالت را پر کنند و به وکلای ما وکالت دهند تا از جانب آن طرح دعوی کنند.

عبدلیان پور افزود: در نبرد حقوقی تنها به توان وکلای خود اکتفا نکردیم و با تعاملات و دیپلماسی حقوقی خود وکلای شاخص بین المللی که سابقه طرح دعوی علیه آمریکا و رژیم صهیونی را درکارنامه خود دارند پای کار آوردیم تا از صلاحیت کشورها و نهادهای بین المللی که آنها می‌توانند از طریق آن به ما کمک کنند، استفاده نماییم؛ لذا امروز حضور این هیئت وکلای بین المللی از آفریقای جنوبی، اتحادیه وکلای جهانی، عراق، لبنان و افغانستان در راستای تقویت بنیه حقوقی ما در نبرد حقوقی با دشمن است که مطمناً آثار و نتایج آن در آینده‌ای نچندان دور محقق خواهد شد و ما به قولی که به خانواده معظم شهدا دادیم و عهدی که با رهبرشهیدمان بستیم پایبند خواهیم بود و تا لحظه آخر درجهت محاکمه متجاوزین و جنایتکاران دست از کار نخواهیم کشید.

برچسب ها: قوه قضاییه ، حقوق بین الملل ، آمریکا
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