جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان در عراق در پاسخ به پرسشی درباره استقبال گسترده مردم این کشور از پیکرهای مطهر شهدا اظهار داشت: ما از مردم عراق دقیقاً همین انتظار را داشتیم؛ چراکه ملت عراق شناخت عمیق و دیرینهای از انقلاب اسلامی ایران، از امام راحل و همچنین از امام شهید ما دارند.
وی افزود: طبیعی بود که مردم عراق مشتاق باشند پیکر مطهر ایشان برای تشییع به سرزمین عراق و عتبات عالیات منتقل شود تا آنان نیز بتوانند دین محبت و ارادت خود را ادا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق تصریح کرد: از حیث محبت، علاقه و ارادت به امام شهید، هیچ تفاوتی میان مردم ایران و مردم عراق وجود ندارد. این محبت، ریشه در اعتقادات مشترک، تاریخ مشترک و آرمانهای مشترک دو ملت دارد و امروز این حقیقت در صحنههای باشکوه تشییع بهروشنی دیده شد.
تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا، تجلی پیوندی تاریخی میان انقلاب اسلامی ایران و عتبات عالیات بود؛ حضور گسترده مردم عراق کنار زائران ایرانی نشان داد که شخصیت رهبر شهید، فراتر از مرزهای جغرافیایی، میان ملتهای منطقه جایگاهی عمیق و اثرگذار یافته است.
نجف، شهر مرجعیت و خاستگاه اندیشه اسلامی، و کربلا، سرزمین ایثار و شهادت، با بدرقه باشکوه پیکر رهبر شهید، بار دیگر به صحنه نمایش وحدت امّت اسلامی تبدیل شدند. این استقبال پرشور، تنها ادای احترام به یک شخصیت سیاسی نبود؛ بلکه تجلیل از شخصیتی بود که بخش مهمی از افکار عمومی عراق، او را حامی مقاومت، مدافع حرمهای مطهر و همراه ملتهای منطقه در روزهای سخت میدانستند.
اشکها، شعارها، حضور خودجوش مردم و بدرقهای که در کوچههای منتهی به حرمهای مطهر شکل گرفت، پیامی روشنی از محبت برخاسته از ایمان و آرمان بود که مرز نمیشناسد. تشییع رهبر شهید در نجف و کربلا را میتوان یکی از ماندگارترین جلوههای همبستگی دو ملت ایران و عراق و نمادی از استمرار پیوند میان مکتب عاشورا، مرجعیت و جریان مقاومت در منطقه دانست.