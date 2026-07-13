کد خبر: 1368470
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
سیاست » اخبار کلی

مالکی: انتقام از عاملان شهادت رهبر انقلاب، مطالبه همه آزادگان جهان است

مالکی: انتقام از عاملان شهادت رهبر انقلاب، مطالبه همه آزادگان جهان است عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حتمی بودن انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: این انتقام مطالبه ملت‌های اسلامی و آزادگان جهان است.

جوان آنلاین: فداحسین مالکی، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حتمی بودن انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پیام عمیق و کلان‌نگرانه‌ای که رهبر معظم انقلاب در قدردانی از ملت فهیم و بزرگ ایران و همچنین ملت وفادار و هوشمند عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع «آقای شهید ایران» مطرح کردند، ناظر بر خواست امروز ملت‌های اسلامی و حتی ملت‌های آزاده جهان است.

جنایات دشمنان، انتقام را به یک مطالبه جهانی تبدیل کرده است

وی افزود: موضوع انتقام متوجه شرورترین انسان‌های تاریخ بشر است؛ کسانی که جنایت‌های آنان از غزه و علیه کودکان مظلوم این منطقه آغاز شد و پیش از آن نیز در افغانستان، ویتنام، یمن، لبنان و سوریه ادامه داشت و نهایتاً به شهادت بزرگ‌ترین شخصیت جهان اسلام، یعنی رهبر شهیدمان، انجامید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب موضوع انتقام را به‌عنوان خواسته ملت‌ها و جوانان آزاده دنیا مطرح کردند و به نظر من این مطالبه از عمق جان مردم ایران برمی‌خیزد. در تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، که همایش قدرت و حماسه‌ای بی‌نظیر بود، همین مطالبه به‌روشنی دیده شد. در تهران، قم، نجف، کربلا، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی نیز همین خواسته مطرح بود و برافراشته شدن پرچم قرمز نیز بیانگر همین معناست.

بی‌پاسخ ماندن جنایت‌ها، زمینه تکرار آن‌ها را فراهم می‌کند

وی تصریح کرد: اگر امروز جلوی این روند و جنایات آمریکا و اسرائیل گرفته نشود، قطعاً باید شاهد جنایت‌های بیشتری از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا باشیم. حتی جوانان آمریکایی نیز نسبت به عملکرد ترامپ واکنش‌های شدیدی نشان داده و انزجار خود را اعلام کرده‌اند.

مالکی در واکنش به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد، اظهار کرد: این اتفاق هم‌اکنون نیز رخ داده است. وقتی مشاهده می‌کنید ترامپ بسیار زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده سفر خود به ترکیه را ترک می‌کند، این ناشی از وحشتی است که از واکنش مردم و جوانان ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی دارد.

ادعای تهدید، از هراس دشمنان حکایت دارد

وی ادامه داد: خود او نیز مدعی می‌شود که تهدید شده و احتمال ترورش وجود دارد، هرچند این سخنان را در قالب فرافکنی مطرح می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: این افراد در نقاط مختلف دنیا حضور دارند و به‌صورت زنجیروار مرتکب جنایت می‌شوند، اما قطعاً سرنوشتی مشابه سلمان رشدی خواهند داشت؛ فردی که به پیامبر اسلام(ص) اهانت کرد و تا امروز زندگی همراه با وحشت را تجربه کرده و همواره هدف خشم جوانان مسلمان سراسر جهان بوده است. به اعتقاد من، این سرنوشت متوجه این افراد نیز خواهد شد.

تفاهم‌نامه ایران و آمریکا کارایی خود را از دست داده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت دفاعی کشور، گفت: با توجه به اقدامات نسنجیده و حملات وحشیانه آمریکایی‌ها به مناطق ساحلی و نقاط مختلف کشور، یادداشت تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ نیز به سرنوشت برجام دچار شده و دیگر معنای گذشته خود را از دست داده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مقامات ارشد دفاعی کشور و سرپرست وزارت دفاع برگزار شد و آخرین وضعیت دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت. به لطف خداوند متعال، از زمانی که آمریکایی‌ها اعلام آتش‌بس کردند و موضوع مذاکره مطرح شد، نیروهای مسلح این موضوع را قابل قبول ندانسته و آمادگی صددرصدی خود را از همان لحظه نخست تاکنون حفظ کرده‌اند.

ایران با توانمندی‌های جدید به هرگونه شرارت پاسخ خواهد داد

وی تصریح کرد: با توجه به شناخت نقاط ضعف دشمن در منطقه، رویکرد جدیدی در حوزه تسلیحات نظامی، به‌ویژه در بخش پهپادی و موشکی شکل گرفته است و اگر آمریکایی‌ها بخواهند بار دیگر دست به شرارت یا حمله‌ای علیه ایران بزنند، قطعاً با واکنشی جدید و رونمایی از توانمندی‌های تازه مواجه خواهند شد.

منبع مهر

برچسب ها: مالکی ، رهبر شهید انقلاب ، انتقام خون شهید
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