کد خبر: 1368469
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
سیاست » اخبار کلی
بقایی:

بیانیه سه کشور اروپایی هیچ وجاهتی ندارد

بیانیه سه کشور اروپایی هیچ وجاهتی ندارد سخنگوی وزارت خارجه در مورد آینده تفاهم اسلام‌آباد، گفت: در اینکه وارد مرحله بحران شده است تردیدی نیست.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی در نشست خبری اظهار داشت: هفته‌ای که گذشت برای ما ایرانی‌ها و منطقه و جهان مهم بود. در واقع هفته ایران و ملت ایران بود و روز ۱۷ تیر به عنوان روز برادری و همدلی بین دو ملت ایران و عراق ثبت شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد انتقام از قاتلان رهبر شهید و همه شهدای کشور، و برنامه وزارت خارجه در این باره، ادامه داد: تردیدی در این نیست که براساس همه موازین اخلاقی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی، مطالبه عدالت یک اصل است. جنایاتی که در ۴۰ روز و قبل از آن در ۱۲ روز انجام شد، به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد. جنایاتی که متأسفانه کماکان آمریکا علیه ملت ایران مرتکب می‌شود. پیگیری خونخواهی رهبری شهید و تمامی ایرانیان که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه بخشی از این روند است. ما در سطح بین‌المللی از همه ابزارها و فرصت‌های حقوقی استفاده خواهیم کرد. در سطح داخلی هم باید کارهای مهمی را انجام دهیم. قوه قضائیه حتماً در این زمینه مسئولیت‌های خودش را پیگیری می‌کند. اقامه دعوا از طرف تک‌تک عزیزانی که به شهادت رسیدند و یا آسیب دیدند و یا دارایی خود را از دست دادند، برای مطالبه حق و اجرای عدالت باید انجام دهیم. کسانی که دستشان به خون بی‌گناهان آلوده است و عامل کشتار هزاران نفر بودند، الان ژست مظلوم‌نمایی می‌گیرند و تصور می‌کنند با این مظلوم‌نمایی دنیا فراموش خواهد کرد که آنها قاتلان بدذاتی بودند. این ژست‌ها کسی را فریب نمی‌دهد.

تفاهم اسلام‌آباد وارد مرحله بحران شده است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد آینده تفاهم اسلام‌آباد، گفت: در اینکه وارد مرحله بحران شده است تردیدی نیست. با افتخار عرض می‌کنیم ایران در هر مذاکره‌ای با جدیت و وسواس وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده، در ایفای تعهداتش با حسن نیت عمل کرده است. اینقدر کم‌صبر در پیمان‌شکنی بودند که حتی اجازه ندادند بازه زمانی یک ماهه در بند پنجم درباره تنگه هرمز دوره‌اش انجام شود. از همان روزهای نخست شروع کردند به دبه درآوردن. اگر ۱۴ بند یادداشت تفاهم را در نظر بگیریم، اجزای مختلفش را آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه مثله کردند. ما از ابتدا گفتیم تعهد در برابر تعهد. مادامی تعهدات خود را اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند.

وی در مورد بیانیه سه کشور اروپایی گفت: مطلقاً هیچ وجاهتی ندارد و کشورهای اروپایی اصرار دارند واقعیت‌ها را وارونه ببینند. واقعیت این است که هر آنچه باعث شده که منطقه و جهان آسیب ببیند، ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل است. این بیانیه‌ها کمکی به حل و فصل موضوع نخواهد کرد و کمکی به جایگاه آنها هم نخواهد کرد.

بقایی در واکنش به ادعاهای ترامپ مبنی بر رضایت ایران در بحث هسته‌ای عنوان کرد: دروغگویی بخشی از الگوی رفتاری آمریکا شده است و اعتیاد پیدا کرده‌اند. مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفاً بر تنگه هرمز متمرکز بود. تلاش ما این بود با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا کنیم که عبور ایمن کشتی‌ها صورت گیرد. به دلیل فشارها بر عمان این مهم دست‌نیافت.

برچسب ها: بقایی ، وزارت امور خارجه ، جنگ ایران امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار