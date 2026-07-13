بیانیه سه کشور اروپایی هیچ وجاهتی ندارد

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی در نشست خبری اظهار داشت: هفته‌ای که گذشت برای ما ایرانی‌ها و منطقه و جهان مهم بود. در واقع هفته ایران و ملت ایران بود و روز ۱۷ تیر به عنوان روز برادری و همدلی بین دو ملت ایران و عراق ثبت شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد انتقام از قاتلان رهبر شهید و همه شهدای کشور، و برنامه وزارت خارجه در این باره، ادامه داد: تردیدی در این نیست که براساس همه موازین اخلاقی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی، مطالبه عدالت یک اصل است. جنایاتی که در ۴۰ روز و قبل از آن در ۱۲ روز انجام شد، به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد. جنایاتی که متأسفانه کماکان آمریکا علیه ملت ایران مرتکب می‌شود. پیگیری خونخواهی رهبری شهید و تمامی ایرانیان که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه بخشی از این روند است. ما در سطح بین‌المللی از همه ابزارها و فرصت‌های حقوقی استفاده خواهیم کرد. در سطح داخلی هم باید کارهای مهمی را انجام دهیم. قوه قضائیه حتماً در این زمینه مسئولیت‌های خودش را پیگیری می‌کند. اقامه دعوا از طرف تک‌تک عزیزانی که به شهادت رسیدند و یا آسیب دیدند و یا دارایی خود را از دست دادند، برای مطالبه حق و اجرای عدالت باید انجام دهیم. کسانی که دستشان به خون بی‌گناهان آلوده است و عامل کشتار هزاران نفر بودند، الان ژست مظلوم‌نمایی می‌گیرند و تصور می‌کنند با این مظلوم‌نمایی دنیا فراموش خواهد کرد که آنها قاتلان بدذاتی بودند. این ژست‌ها کسی را فریب نمی‌دهد.

تفاهم اسلام‌آباد وارد مرحله بحران شده است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد آینده تفاهم اسلام‌آباد، گفت: در اینکه وارد مرحله بحران شده است تردیدی نیست. با افتخار عرض می‌کنیم ایران در هر مذاکره‌ای با جدیت و وسواس وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده، در ایفای تعهداتش با حسن نیت عمل کرده است. اینقدر کم‌صبر در پیمان‌شکنی بودند که حتی اجازه ندادند بازه زمانی یک ماهه در بند پنجم درباره تنگه هرمز دوره‌اش انجام شود. از همان روزهای نخست شروع کردند به دبه درآوردن. اگر ۱۴ بند یادداشت تفاهم را در نظر بگیریم، اجزای مختلفش را آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه مثله کردند. ما از ابتدا گفتیم تعهد در برابر تعهد. مادامی تعهدات خود را اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند.

وی در مورد بیانیه سه کشور اروپایی گفت: مطلقاً هیچ وجاهتی ندارد و کشورهای اروپایی اصرار دارند واقعیت‌ها را وارونه ببینند. واقعیت این است که هر آنچه باعث شده که منطقه و جهان آسیب ببیند، ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل است. این بیانیه‌ها کمکی به حل و فصل موضوع نخواهد کرد و کمکی به جایگاه آنها هم نخواهد کرد.

بقایی در واکنش به ادعاهای ترامپ مبنی بر رضایت ایران در بحث هسته‌ای عنوان کرد: دروغگویی بخشی از الگوی رفتاری آمریکا شده است و اعتیاد پیدا کرده‌اند. مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفاً بر تنگه هرمز متمرکز بود. تلاش ما این بود با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا کنیم که عبور ایمن کشتی‌ها صورت گیرد. به دلیل فشارها بر عمان این مهم دست‌نیافت.