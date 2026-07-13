جوان آنلاین: حسین سیمایی امروز، در حاشیه آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره حمایت از شرکتهای فعال در حوزه انتقال فناوری درباره تغییر احتمالی در نحوه برگزاری آزمونهای دانشگاهی گفت: در تصمیمات اعلامشده هیچ تغییری ایجاد نشده است. بر اساس نظر کارشناسی، آزمونهای مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و آزمونهای مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری نیز افزود: زمان برگزاری کنکور از قبل اعلام شده بود و بر همان اساس عمل میکنیم. مقرر شده است آزمون سراسری ۲۰ روز تا یک ماه پس از پایان آزمونهای نهایی آموزش و پرورش برگزار شود و با توجه به برنامه اعلامشده از سوی وزارت آموزش و پرورش، کنکور سراسری در اواخر مردادماه برگزار خواهد شد.
وزیر علوم توضیح داد: شرکتهای فناور از مزایای قانونی برخوردار هستند و شرکتهایی که از این پس نیز در حوزه انتقال فناوری فعالیت کنند، از همین حمایتها بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: این شرکتها از معافیتها و مزایای مالیاتی و همچنین تسهیلات صندوقهای حمایتی برخوردار میشوند؛ بنابراین از نظر حمایتهای قانونی کمبودی وجود ندارد و آنچه باید فراهم شود، ایجاد ظرفیت، اختصاص فضا و ارائه حمایتهای مالی لازم برای اجرایی شدن ایدههای فناورانه است.
وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مطالبات رهبر شهید از وزارت علوم و دانشگاهها گفت: اگر بخواهم مطالبات ایشان را به صورت خلاصه بیان کنم، مهمترین آنها مرجعیت علمی، تولید علم و حل مسائل کشور بود. مراکز انتقال فناوری که امروز افتتاح شدند نیز دقیقاً در راستای حل مسائل روستاها، بهینهسازی تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت خواهند کرد و این اقدام در مسیر تحقق یکی از مطالبات رهبر شهید است.
سیمایی درباره وضعیت تولیدات علمی کشور نیز اظهار کرد: تولید مقاله در ایران نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته و تعداد مجلات نمایهشده نیز افزایش یافته است، اما به طور طبیعی قطع اینترنت، محدود شدن ارتباطات بینالمللی و شرایط جنگی بر فعالیتهای علمی تأثیر منفی میگذارد.
وی ادامه داد: در این مدت شاهد بودیم که استادان و پژوهشگران نسبت به قطع اینترنت و دشواری ارتباطات علمی برای انتشار مقالات گلایهمند بودند.
وزیر علوم با اشاره به تفاهمنامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: محور اصلی این تفاهمنامه، توانمندسازی نیروی انسانی روستاها و انتقال فناوری به این مناطق است. همانگونه که امروز نیز مشاهده شد، پیش از امضای تفاهمنامه، حدود شش ماه روی این پروژه کار شده و همزمان با امضای آن، شش مرکز انتقال فناوری نیز افتتاح شد.
وی افزود: شاید این نخستین تفاهمنامهای باشد که ابتدا اقدامات اجرایی آن آغاز شده و سپس به امضا رسیده است. این موضوع نشاندهنده همکاری نزدیک میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و عزم مشترک دو مجموعه برای اجرای عملی برنامههاست.
سیمایی تأکید کرد: نگاه ما این نیست که صرفاً سندی روی کاغذ امضا شود، بلکه هدف اجرای واقعی تعهدات است و به همکاران خود نیز تأکید کردهایم که با انرژی و انگیزه بیشتری اجرای این تفاهمنامه را دنبال کنند.
وزیر علومتحقیقاتو فناوری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دانشجویان خاطی دی و بهمن ماه گفت: از دانشگاه ها بپرسید.