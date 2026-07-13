کد خبر: 1368467
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹
جامعه » اخبار كلی
وزیر علوم اعلام کرد

امتحانات دانشجویان طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود؛ کنکور اواخر مرداد

امتحانات دانشجویان طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود؛ کنکور اواخر مرداد وزیر علوم با تأکید بر اینکه تغییری در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی ایجاد نشده گفت: آزمون‌های تحصیلات تکمیلی حضوری، آزمون‌های کارشناسی به صورت غیرحضوری و کنکور اواخر مرداد برگزار می شود.

جوان آنلاین: حسین سیمایی امروز، در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه انتقال فناوری درباره تغییر احتمالی در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی گفت: در تصمیمات اعلام‌شده هیچ تغییری ایجاد نشده است. بر اساس نظر کارشناسی، آزمون‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و آزمون‌های مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری نیز افزود: زمان برگزاری کنکور از قبل اعلام شده بود و بر همان اساس عمل می‌کنیم. مقرر شده است آزمون سراسری ۲۰ روز تا یک ماه پس از پایان آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش برگزار شود و با توجه به برنامه اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، کنکور سراسری در اواخر مردادماه برگزار خواهد شد.

وزیر علوم توضیح داد: شرکت‌های فناور از مزایای قانونی برخوردار هستند و شرکت‌هایی که از این پس نیز در حوزه انتقال فناوری فعالیت کنند، از همین حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: این شرکت‌ها از معافیت‌ها و مزایای مالیاتی و همچنین تسهیلات صندوق‌های حمایتی برخوردار می‌شوند؛ بنابراین از نظر حمایت‌های قانونی کمبودی وجود ندارد و آنچه باید فراهم شود، ایجاد ظرفیت، اختصاص فضا و ارائه حمایت‌های مالی لازم برای اجرایی شدن ایده‌های فناورانه است.

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید از وزارت علوم و دانشگاه‌ها گفت: اگر بخواهم مطالبات ایشان را به صورت خلاصه بیان کنم، مهم‌ترین آنها مرجعیت علمی، تولید علم و حل مسائل کشور بود. مراکز انتقال فناوری که امروز افتتاح شدند نیز دقیقاً در راستای حل مسائل روستاها، بهینه‌سازی تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت خواهند کرد و این اقدام در مسیر تحقق یکی از مطالبات رهبر شهید است.

سیمایی درباره وضعیت تولیدات علمی کشور نیز اظهار کرد: تولید مقاله در ایران نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته و تعداد مجلات نمایه‌شده نیز افزایش یافته است، اما به طور طبیعی قطع اینترنت، محدود شدن ارتباطات بین‌المللی و شرایط جنگی بر فعالیت‌های علمی تأثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: در این مدت شاهد بودیم که استادان و پژوهشگران نسبت به قطع اینترنت و دشواری ارتباطات علمی برای انتشار مقالات گلایه‌مند بودند.

وزیر علوم با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: محور اصلی این تفاهم‌نامه، توانمندسازی نیروی انسانی روستاها و انتقال فناوری به این مناطق است. همان‌گونه که امروز نیز مشاهده شد، پیش از امضای تفاهم‌نامه، حدود شش ماه روی این پروژه کار شده و همزمان با امضای آن، شش مرکز انتقال فناوری نیز افتتاح شد.

وی افزود: شاید این نخستین تفاهم‌نامه‌ای باشد که ابتدا اقدامات اجرایی آن آغاز شده و سپس به امضا رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده همکاری نزدیک میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و عزم مشترک دو مجموعه برای اجرای عملی برنامه‌هاست.

سیمایی تأکید کرد: نگاه ما این نیست که صرفاً سندی روی کاغذ امضا شود، بلکه هدف اجرای واقعی تعهدات است و به همکاران خود نیز تأکید کرده‌ایم که با انرژی و انگیزه بیشتری اجرای این تفاهم‌نامه را دنبال کنند.

وزیر علوم‌تحقیقات‌و فناوری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دانشجویان خاطی دی و بهمن ماه گفت: از دانشگاه ها بپرسید.

برچسب ها: وزارت علوم ، امتحانات ، کنکور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار