جوان آنلاین: بر اساس پیش‌بینی دمای مدل ECMWF امروز برای دهلران دمای ۵۲ درجه سانتیگراد بالای صفر پیش‌بینی شده است.

شهرهای مهران،‌ بستان، اهواز، شوش، دزفول، بهبهان و اندیمشک نیز به ترتیب دمای ۵۱ درجه، ۵۰، ۵۰، ۴۹، ۴۹، ۴۹ و ۴۸ درجه‌ای خواهند داشت.

در شهرهای آبادان، امیدیه، شوشتر، رامهرمز، هندیجان و ماهشهر نیز حداکثر دما به ترتیب به ۴۸ درجه، ۴۸، ۴۸، ۴۸، ۴۷ و ۴۷ درجه خواهد رسید.

بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی اروپایی، کانون اصلی موج گرما امروز در نوار غرب و جنوب‌ غرب کشور متمرکز است و بخش‌هایی از استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و بوشهر دمای ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد.