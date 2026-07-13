جوان آنلاین: بر اساس پیشبینی دمای مدل ECMWF امروز برای دهلران دمای ۵۲ درجه سانتیگراد بالای صفر پیشبینی شده است.
شهرهای مهران، بستان، اهواز، شوش، دزفول، بهبهان و اندیمشک نیز به ترتیب دمای ۵۱ درجه، ۵۰، ۵۰، ۴۹، ۴۹، ۴۹ و ۴۸ درجهای خواهند داشت.
در شهرهای آبادان، امیدیه، شوشتر، رامهرمز، هندیجان و ماهشهر نیز حداکثر دما به ترتیب به ۴۸ درجه، ۴۸، ۴۸، ۴۸، ۴۷ و ۴۷ درجه خواهد رسید.
بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی اروپایی، کانون اصلی موج گرما امروز در نوار غرب و جنوب غرب کشور متمرکز است و بخشهایی از استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و بوشهر دمای ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد.