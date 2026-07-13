گودرزی: خونخواهی رهبر شهید، ماموریتی فراملی برای همه آزادگان عالم است

جوان آنلاین: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه‌ شهیدان جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.»، اظهار کرد: اول خونخواه امام شهید ما خود خداوند است؛ خداوند عزیز ذوانتقام است؛ خون، خون برتر است، خونی است که در مسیر اعتلای کلمه حق به دست شقی ترین افراد بر زمین ریخته شده است.

وی ادامه داد: خونخواهی امام شهید نه تنها یک ماموریت و خواست ملی، بلکه ماموریتی فراملی برای همه آزادگان عالم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خونخواهی امام شهید تنها منحصر در شعار و پرچم نخواهد بود، بلکه در حوزه تقنین و قوه قضائیه و همه ساختار نظام باید اراده ملی و حاکمیت پشت این مسئله بیاید. رحمت خداوند بر ملت مبعوث شده که پرچم خونخواهی امام شهید را بلند کردند.

گودرزی در ادامه، تاکید کرد: کسانی که تمام حقوق و اصول بین الملل را نقض کرده‌اند، نباید راحت در بستر بخوابند. آرزوی از بین بردن جمهوری اسلامی ایران را یکی پس از دیگری به گور خواهند برد.