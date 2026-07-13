کد خبر: 1368413
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲
سیاست » اخبار کلی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن اردن به آتش کشیده شد

مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن اردن به آتش کشیده شد روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن اردن به آتش کشیده شد.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن اردن به آتش کشیده شد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کله

ملت قهرمان ایران؛ گام‌های استوار شما، ۱۳۵ شبانه روز حضور در صحنه و تشییع بی‌سابقه در تاریخ، که شما و ملت شریف عراق آن را رقم زدید دنیا را شگفت زده، رزمندگان اسلام را دلگرم و شیطان بزرگ را آشفته و وحشت زده کرده است و به هر اقدامی برای جبران این شکست بزرگ دست می‌زند.

شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف، که با خاموش کردن سامانه‌ها و حرکت در مسیر غیرقانونی، و کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودک کش آمریکا، که خود محرک این حرکات غیرقانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوی وحشی‌گری خود را آشکار ساخت.

رزمندگان غیرتمند اسلام در اولین مرحله از پاسخ به این تجاوزات، چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند.

عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و نتایج آن در اطلاعیه‌های بعدی به استحضار شما خواهد رسید.

مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد

همچنین روابط عمومی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود از در هم کوبیدن مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین خبر داد.

متن اطلاعیه شماره ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

در پاسخ به این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

مخازن سوخت، سامانه های پاتریوت و FPS به طور کامل منهدم شدند

همچنین روابط عمومی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳ خود از انهدام مخازن سوخت، سامانه های پاتریوت و FPS به طور کامل خبر داد.

متن اطلاعیه شماره ۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانیم، رزمندگان پرافتخار نیروی هوافضای سپاه، در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل فرزندان غیور شما ادامه دارد.

تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودک‌کش از آن سوی دنیا به دخالت‌های غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

برچسب ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، جنگ ایران و آمریکا ، اردن
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