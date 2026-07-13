کد خبر: 1368411
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
سیاست » اخبار کلی

بقائی: شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست

بقائی: شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست سخنگوی وزارت خارجه در صفخه شخصی خود و در پاسخ به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل از اتفاقات تنگه هرمز نوشت: شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در صفخه شخصی خود و در واکنش به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل درباره آنجه که «برخورد نظامی» و حملات ایران علیه کشورهای منطقه و کشتی‌ها توصیف کرده است، در شبکه ایکس نوشت:

«آقای سخنگو: این وضعیت، «برخورد نظامی» نیست بلکه ادامه تجاوز آشکار نظامی است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید.

ایران به جایی حمله نکرده است؛ ضربات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی متعلق به آمریکا، مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل است.

شما باید از کشورهایی که قلمرو و پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند بخواهید که مانع از استفاده آمریکا از قلمروشان برای تدارک حمله به ایران شوند.

مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.

ضمنا عنوان صحیح، «خلیج فارس» است؛ لطفا دستورالعمل‌های ذی‌ربط سازمان ملل از جمله بخشنامه‌های مورخ ۱۸ اوت ۱۹۹۴ و ۱۴ می ۱۹۹۹ که استفاده از نام کامل «خلیج فارس» را الزامی می‌داند رعایت کنید.

برچسب ها: بقایی ، وزارت امور خارجه ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

بدون شرح

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

عهد انتقام

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

وداع حسینی، عهد انتقام

فرانسوی‌ها  نگران اسپانیا هستند 

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار