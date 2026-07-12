شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد

شبکه توزیع برق شهرستان جاسک که در پی انفجار‌های شب گذشته ناشی از اصابت پرتابه‌های دشمن دچار آسیب شده بود، با حضور فوری اکیپ‌های عملیاتی ترمیم و دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت.

جوان آنلاین: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان عصر روز یکشنبه با اشاره به جزئیات این حادثه به خبرنگار گفت: در پی حملات شب گذشته، حدود یک کیلومتر از شبکه فشار متوسط شهرستان جاسک بر اثر موج انفجار دچار آسیب شد.

به گزارش ایرنا، حمید ساعدپناه شامگاه یکشنبه افزود: با وقوع این حادثه، اکیپ‌های عملیاتی برق جاسک بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه آسیب‌دیده را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تلاش و هماهنگی نیرو‌های عملیاتی موجب شد پایداری شبکه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد و وقفه‌ای در تامین برق مشترکان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تاکید بر آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی اظهار کرد: همه اقدامات لازم برای رفع خسارت‌ها با سرعت و دقت انجام شد تا شبکه برق شهرستان بدون اختلال در مدار خدمت‌رسانی باقی بماند.

به گزارش ایرنا، بامداد روز یکشنبه صدای چند انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس، سیریک و جاسک در استان هرمزگان شنیده شد؛ همچنین عصر امروز یکشنبه نیز بخش‌هایی از بندرعباس، قشم، بندرلنگه و حاجی آباد مورد حمله دشمن قرار گرفت.

شهرستان بندری جاسک در شرق هرمزگان واقع شده است.