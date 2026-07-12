کد خبر: 1368401
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۷
جامعه » اخبار كلی

شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد

شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد شبکه توزیع برق شهرستان جاسک که در پی انفجار‌های شب گذشته ناشی از اصابت پرتابه‌های دشمن دچار آسیب شده بود، با حضور فوری اکیپ‌های عملیاتی ترمیم و دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت.

جوان آنلاین: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان عصر روز یکشنبه با اشاره به جزئیات این حادثه به خبرنگار گفت: در پی حملات شب گذشته، حدود یک کیلومتر از شبکه فشار متوسط شهرستان جاسک بر اثر موج انفجار دچار آسیب شد.

به گزارش ایرنا، حمید ساعدپناه شامگاه یکشنبه افزود: با وقوع این حادثه، اکیپ‌های عملیاتی برق جاسک بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه آسیب‌دیده را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تلاش و هماهنگی نیرو‌های عملیاتی موجب شد پایداری شبکه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد و وقفه‌ای در تامین برق مشترکان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تاکید بر آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی اظهار کرد: همه اقدامات لازم برای رفع خسارت‌ها با سرعت و دقت انجام شد تا شبکه برق شهرستان بدون اختلال در مدار خدمت‌رسانی باقی بماند.

به گزارش ایرنا، بامداد روز یکشنبه صدای چند انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس، سیریک و جاسک در استان هرمزگان شنیده شد؛ همچنین عصر امروز یکشنبه نیز بخش‌هایی از بندرعباس، قشم، بندرلنگه و حاجی آباد مورد حمله دشمن قرار گرفت.

شهرستان بندری جاسک در شرق هرمزگان واقع شده است.

برچسب ها: شبکه برق ، جاسک ، حمله آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

«آقای شهید ایران» به مشهدالرضا رسید/ در آغوش شمس‌الشموس

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

شورای امنیت با انفعال خود آمریکا را جسورتر کرده است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار