جوان آنلاین: رئیسجمهور با تأکید بر اینکه عبور از چالشهای پیشروی کشور بدون همراهی همه اقشار جامعه امکانپذیر نیست، گفت: دولت در کنار مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی، فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی، دانشگاهی، صنفی و مردمی را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اداره کشور در شرایط حساس کنونی دنبال میکند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان روز گذشته در جلسه هیئت دولت با تشریح اقدامات و برنامههای دولت برای مدیریت کشور در شرایط حساس ناشی از جنگ و دوره پس از آن، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، مشارکت اجتماعی، مدیریت واقعبینانه شرایط و حفظ پایداری اداره کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور با اشاره به بازدیدها و نشستهای مستمر خود با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی طی ماههای گذشته، گفت: مدیریت شرایط کنونی که با محدودیتها و فشارهای خارجی، بهویژه در حوزه منابع و ظرفیتهای اقتصادی همراه است، نیازمند هماهنگی، همدلی، گفتوگو و تصمیمگیریهای دقیق و مسئولانه است. پزشکیان با بیان اینکه مردم باید نسبت به واقعیتهای موجود آگاهی داشته باشند، افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از محدودیتهای بیرونی و بخشی دیگر حاصل شرایط خاص کشور است و دولت و دستگاههای اجرایی با تمام توان تلاش میکنند کشور با کمترین هزینه و آسیب از این شرایط عبور کند. وی یکی از رویکردهای اصلی دولت را فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی و مردمی برای مدیریت شرایط عنوان کرد و گفت: در کنار دستگاههای اجرایی، صنوف، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها، مساجد، محلات، انجمنهای تخصصی و گروههای مردمی نیز باید در فرآیند مدیریت و عبور از بحران نقشآفرینی کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری و سرمایه اجتماعی، اظهار داشت: تابآوری ملی زمانی تقویت میشود که جامعه تصویر واقعی از شرایط داشته باشد و بتواند نقش خود را در مواجهه با چالشها ایفا کند. به گفته وی، ادامه مسیر در شرایط دشوار مستلزم آگاهی، همبستگی و مشارکت عمومی است و واقعیتهای موجود باید صادقانه با مردم در میان گذاشته شود. پزشکیان همچنین از رسانه ملی و دیگر رسانهها خواست در کنار تحلیل تحولات بیرونی، تصویری واقعبینانه از شرایط داخلی، ظرفیتها، محدودیتها و مسئولیتهای مشترک جامعه در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، گفت: اصلاح الگوی مصرف برق، گاز و سایر حاملهای انرژی برای حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور ضروری است؛ زیرا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی به همراه داشته باشد. رئیسجمهور افزود: اگرچه عبور از تابستان با مدیریتهای کوتاهمدت امکانپذیر است، اما برای ماههای آینده و بهویژه فصل زمستان باید از هماکنون برنامهریزی دقیق و آیندهنگرانه انجام شود.
رئیسجمهور با تأکید بر عزم دولت برای استمرار خدمترسانی در هر شرایطی، تصریح کرد: دولت با تمام توان مسیر خدمت به مردم را ادامه خواهد داد و مسئولان نیز خود را برای هر شرایطی، اعم از استمرار مقاومت و تحمل دشواریها در مسیر دفاع از عزت و منافع ملی، آماده میدانند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در کنار مردم، گفت: مدیریت کشور در شرایط دشوار نیازمند مسئولیتپذیری، حضور در متن مسائل و تلاش مستمر برای حل مشکلات است و اگر مردم با دشواریها مواجه باشند، مدیران نیز باید در کنار آنان حضور داشته باشند. وی در پایان با قدردانی از تلاشهای اعضای هیئت دولت و مدیران دستگاههای اجرایی، موفقیت در عبور از چالشهای پیشرو را مستلزم صداقت، شفافیت و مشارکت واقعی مردم دانست و تأکید کرد: اگر میخواهیم ایران با عزت، اقتدار و ثبات مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد، باید همه ظرفیتهای کشور، از نهادها و نخبگان تا فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و مردم، در این مسیر نقشآفرینی کنند.