کد خبر: 1368378
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
سیاست » اخبار کلی

دیدار نماینده سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه

دیدار نماینده سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

جوان آنلاین: ژان آرنو نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

نماینده سازمان ملل در امور لبنان با ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

آقای آرنو همچنین با ارائه ارزیابی از وضعیت لبنان و تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و با تقویت همکاری بین کشور‌های منطقه شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه به خصوص لبنان باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت نماینده سازمان ملل، تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران و نقض ترتیبات در تنگه هرمز و نیز تداوم تجاوز‌های نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد و مسئولیت پیامد‌های خطرناک این تشدید تنش را بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در محکومیت تجاوزات آمریکا تاکید کرد.

عراقچی همچنین بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید نمود.

برچسب ها: نماینده سازمان ملل در امور لبنان ، سید عباس عراقچی ، آتش بس
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