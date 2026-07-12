یک کشور، یک پرچم، یک ملت

از ابتدای سنگنوشتههای تاریخی، هر کشور دارای یک تاریخ و یک پرچم بودهاست. هر کشور، پرچمی داشته که علامت استقلال یک ملت در یک جغرافیای معلوم و معین است. ویژگیهای خاص هر پرچم، مانند رنگهای مستقل و علامت ویژه آن، بیانگر قوام، قدرت یک ملت و یک نظام مستقل است.
علامت ویژه هر پرچم، از ویژگی خاص آن کشور برگرفته شدهاست. محصول کشاورزی خاص، مانند قهوه یا موز، یا جانور ویژهای همچون فیل، زرافه یا دیگر گونههای جانداران، میتواند بیانگر ویژگی خاص آن کشور باشد. در برخی کشورها نیز صنعت ممتاز آن کشور، بیانگر توانمندی اصلی آن سرزمین است؛ برای مثال، چرخ دوکریسی که نماد حرفه اصلی و صنعت مادر در هند به شمار میرود.
به هر حال، پرچم مظهر استقلال، قدرت و تمامیت هر کشور است. احترام به پرچم در هر کشور، در حقیقت احترام به ملت، استقلال، تمامیت و حاکمیت ارضی آن کشور است.
در موزه پرچم جهان، پرچم کشور عزیز ما ایران یکی از باستانیترین نمادهای ملی و میهنی است که پس از قرار گرفتن در ردیف بیدق کاوه آهنگر، همواره مورد احترام و ستایش ویژه بوده است.
در بسیاری از رستههای نظامی، سوگند و احترام به پرچم در کنار کتب آسمانی قرار دارد. در پذیرش مشاغل عالی نظامی نیز سوگند به کتاب مقدس آسمانی در کنار پرچم ملی یک کشور، از ارکان تقید و وفاداری محسوب میشود.
متأسفانه ارادت و احترام به پرچم نیز، همانند بسیاری از قیود فرهنگی و اجتماعی، مورد کمتوجهی قرار گرفته و میگیرد. بیاحترامی به پرچم، مانند لگدمال کردن، آتش زدن یا هرگونه اهانت به آن، در حقیقت جریحهدار کردن احساسات، غرور، شأن و شخصیت یک ملت است. مجالس قانونگذاری و نظام مراقبت از شخصیت یک ملت باید با تمام قوا، حافظ و مراقب جایگاه عوامل محترم و نمادهای مورد احترام یک کشور باشند.
نمونهای از این حرکات رذیلانه، موضوع پرچمکشی در میدان مسابقات فوتبال المپیک این دوره بود که، بهرغم میلیاردها دلار هزینه برای بیاحترامی به ملت ایران، ایستادگی و قدرت سیاسی ملت ایران موجب به خاک کشیدهشدن مزدوران صهیونیسم جهانی شد.
در مسابقاتی که کشور عزیز ما یک طرف آن بود، دشمن مردم و انقلاب اسلامی با هزینه کردن از جیب مردم و اجیر کردن مزدوران، با در دست گرفتن پرچم پیشین ایران با نشان شیر و خورشید، به قصد اهانت به تماشاگران و طرفداران تیم ملی ایران، دست به حرکات ناشایستی زد.
البته توطئههای صهیونی به مدیریت امریکا، با هدف تضعیف روحیه قدرتمند ورزشکاران و طرفداران و با اجرای انواع نقشهها نیز نتوانست در مثلث شوم پهلوی سوم، موساد و عوامل ضدانقلاب ایراننما، به اهداف خود برسد.