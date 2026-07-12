پایان فرار قاتل جوان ۱۷ ساله در بندرعباس

جوان آنلاین: سرهنگ علی لشکری رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع منجر به جان باختن یک جوان ۱۷ ساله در میدان شاه حسینی بندر عباس پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی با بهره گیری از اقدامات فنی پیشرفته و برررسی میدانی دقیق و تحلیل صحنه جرم، توانستند هویت عامل جنایت را به سرعت شناسایی کنند.

این مسئول انتظامی استان در ادامه افزود: مأموران پس از استخراج اطلاعات مطلع شدند که وی پس از ارتکاب قتل جهت گریز از عدالت به استان‌های همجوار متواری و قصدبازگشت به استان هرمزگان را دارد که در همین راستا، با اجرای یک عملیات هوشندانه و غافلگیرانه در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس، متهم در حین عبور از کنترل پلیس در یکی از خودرو‌های عبوری شناسایی و بلافاصله بازداشت شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه با اشاره به نتایج تحقیقات تکمیلی، افزود: متهم که جوانی ۲۴ ساله میباشد در بازجویی‌های صورت گرفته، ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، اظهار داشت که به دلیل اختلاف شخصی با مقتول وارد درگیری شده و با استفاده از سلاح سرد (چاقو) ضربه‌ای به ناحیه قفسه سینه مقتول وارد و منجر به فوت وی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه قاتل دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شده است، بر ضرورت کنترل هیجانات در مواجهه با اختلافات تأکید و هشدار داد: تنها یک لحظه تصمیم نادرست و از دست رفتن کنترل خشم در درگیری‌های لفظی یا فیزیکی، می‌تواند مسیر زندگی شما و دیگران را به شکلی جبران ناپذیر تغییر دهد. هر گونه اقدام خشونت آمیز با سلاح و ابزار‌های دفاع شخصی، نه تنها راهگشای مشکلات نیست، بلکه پیامد‌های سنگین حقوقی، کیفری و اجتماعی خواهد داشت که سال‌ها پشیمانی را به همراه خواهد داشت. توصیه می‌شود در مواجه با تنش‌ها، از راهکار‌های قانونی و میانجی گری استفاده کرده و هرگز اجازه ندهید خشم لحظه‌ای، آینده درخشان شما را در پشت میله‌های زندان یا در سوگ عزیزان رقم بزند.