کد خبر: 1368355
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

ردپای ما در دنیای مجازی پاک نمی‌شود

ردپای ما در دنیای مجازی پاک نمی‌شود گاهی تنها یک عکس، یک نظر زیر پست دوستان یا حتی یک نام کاربری، کافی است تا تکه‌ای از هویت ما در فضای مجازی آشکار شود

گاهی تنها یک عکس، یک نظر زیر پست دوستان یا حتی یک نام کاربری، کافی است تا تکه‌ای از هویت ما در فضای مجازی آشکار شود. شاید تصور کنیم اطلاعاتی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم، آن‌قدر پراکنده و بی‌اهمیت هستند که کسی نتواند از آنها تصویری کامل از زندگی‌مان بسازد، اما واقعیت دنیای دیجیتال چیز دیگری است. آنچه امروز به‌عنوان یک استوری، یک موقعیت مکانی یا یک اظهار نظر ساده منتشر می‌شود، ممکن است فردا به قطعه‌ای از پازلی تبدیل شود که هویت واقعی ما را آشکار می‌کند. 
با گسترش شبکه‌های اجتماعی، خرید‌های اینترنتی و خدمات آنلاین، مرز میان زندگی واقعی و زندگی دیجیتال بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است. در این میان، مجرمان سایبری دیگر تنها به حملات پیچیده رایانه‌ای متکی نیستند، بلکه بیشتر از هر چیز از بی‌احتیاطی کاربران استفاده می‌کنند. اعتماد به یک حساب کاربری ناشناس، کلیک روی یک لینک ناشناس یا انتشار تصویری که در ظاهر هیچ اطلاعات مهمی ندارد، گاهی آغاز مسیری است که به افشای اطلاعات شخصی یا حتی سوءاستفاده‌های مالی ختم می‌شود. 
بررسی پرونده‌های سایبری نیز نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کلاهبرداری‌های اینترنتی نه با نفوذ فنی، بلکه با جمع‌آوری تدریجی اطلاعات کاربران انجام می‌شود. افراد سودجو با صبر و حوصله رفتار کاربران را زیر‌نظر می‌گیرند، علایق، محل رفت‌وآمد، دوستان و حتی عادت‌های روزمره آنها را کنار هم قرار می‌دهند تا در زمان مناسب از این اطلاعات بهره ببرند. درست مانند کسی که قطعات یک پازل را آرام‌آرام جمع می‌کند تا در نهایت تصویری کامل به دست آورد. 
در چنین شرایطی، حفظ حریم خصوصی ضرورتی برای زندگی در عصر دیجیتال است. انتخاب یک نام کاربری غیرقابل شناسایی، استفاده از رمز‌های عبور متفاوت، فعال کردن تنظیمات حریم خصوصی، محدود کردن دسترسی اپلیکیشن‌ها به اطلاعات شخصی، خاموش نگه داشتن موقعیت مکانی و پرهیز از کلیک روی لینک‌های ناشناس، اقداماتی ساده، اما مؤثر هستند که می‌توانند از بسیاری از تهدید‌ها پیشگیری کنند. 
از سوی دیگر، فعالیت با هویت ناشناس نیز قواعد خاص خود را دارد. اگر قرار است حسابی مستقل از هویت واقعی ایجاد شود، کوچک‌ترین ارتباط میان آن و حساب‌های شخصی می‌تواند تمام تلاش برای حفظ ناشناس ماندن را از بین ببرد. همچنین انتشار تصاویر یا ویدئو‌هایی که نشانه‌های مکانی، اسناد شخصی یا اطلاعات قابل‌شناسایی را در خود دارند، راه را برای سوءاستفاده هموار می‌کند. 
واقعیت این است که هویت دیجیتال، سرمایه‌ای است که هر روز در حال ساخته‌شدن است؛ سرمایه‌ای که حفظ آن تنها بر عهده نهاد‌های امنیتی یا پلتفرم‌ها نیست. هر کاربر با هر کلیک، هر تصویر و هر اطلاعاتی که منتشر می‌کند، در شکل‌گیری یا محافظت از این هویت نقش دارد. در دنیایی که اطلاعات، ارزشمندترین دارایی است، احتیاط در انتشار آن، بهترین راه برای حفظ امنیت و آرامش در فضای مجازی خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عکس ، فضای مجازی ، رسانه
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