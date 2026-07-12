دبیرکل روی لبه تیغ

جوان آنلاین: آخرین گاف میتواند به حضور هدایت ممبینی در فدراسیون فوتبال پایان دهد؟ این سؤالی است که طی روزهای اخیر بسیاری از خود و حتی از ارکان فدراسیون پرسیدهاند، اما به هیچ جواب قطعی نرسیدند، شاید، چون داستان کنار گذاشتن دبیرکل فعلی فدراسیون قدیمیتر از این حرفهاست و تصمیم خودسرانه او برای معرفی گلگهر به عنوان سومین نماینده ایران بهایافسی صرفاً بهانه تازهای است برای کلید خوردن پروژهای که از مدتها قبل دنبال میشود.
بسیاری هنوز تلاشهای هدایت ممبینی جهت بازگشت تاج به فدراسیون فوتبال را فراموش نکردهاند. آن روزها شاید کمتر کسی انتظار موفقیت تاج را داشت، مردی که به دلیل مشکلات قلبی از ادامه حضور در فدراسیون انصراف داده بود و گفته میشد پروندهاش آنقدر قطور هست که نتواند بار دیگر بر مسند قدرت تکیه بزند، اما هدایت ممبینی بیتوجه به تمام حرف و حدیثهایی که زده میشد تمام تلاش خود را کرد تا تاج بار دیگر سکان ریاست فدراسیون را به عهده گیرد. تلاشی که بعدتر در رقابت با عابدینی هم برای ادامه حضور تاج در رأس فدراسیون فوتبال انجام شد، آن هم در شرایطی که هر بار هنگام انتخابات هیئت رئیسه، بحث کنار گذاشتن ممبینی پیش کشیده شد و او تا آستانه جدایی هم پیش رفت، اما هر بار، چون رئیس خود بر مخالفان و رقیبان پیروز شد تا به حضورش در فدراسیون به عنوان دبیرکل ادامه دهد.
اینبار، اما به نظر میرسد شرایط اندکی متفاوتتر از این حرفهاست. منتشر شدن اخباری حاکی از تصمیم تاج به برکناری ممبینی بابت اشتباهات اخیر او که از سوی فدراسیوننشینها تکذیب میشود، اما برخی هم مدعی شنیدن تأییدیه آن هستند، اوضاع را به قدری پیچیده کرده که تصور میشود بحث برکناری ممبینی این مرتبه، نه به دلیل تصمیم خودسرانه بابت معرفی گلگهر به عنوان سومین نماینده ایران بهایافسی یا حتی تلاشهایش برای دریافت ویزای امریکا و کانادا قبل از اعزام تیم به جام جهانی یا مواردی از این قبیل که به دلیل برخی اختلافات داخلی است که سر زبانها افتاده است. توپ اینبار رسماً به زمین تاج افتاده و گفته میشود او باید در خصوص تکلیف و سرنوشت دبیرکل خود تصمیمگیری کند. دمدستیترین بهانه هم ماجرای گلگهر است و حقی که از چادرملو خورده شده، تصمیمی خودسرانه که صدای همه را درآورد. اما به عقب که برمیگردیم، میبینیم این نخستین بار نیست که تصمیم به کنار گذاشتن ممبینی گرفته میشود. دبیرکلی که اگرچه جای دفاعی باقی نگذاشته، اما انتظار میرود بابت اشتباهاتی که مرتکب شده توبیخ و حتی جریمه شود، نه بابت مسائل پشتپرده!
اواسط آذرماه ۱۴۰۱ و بعد از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی بود که تاج تغییراتی را در فدراسیون فوتبال آغاز کرد. نخستین تغییر، برکناری دبیرکل وقت، داوود پرهیزکار و منصوب کردن او به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال بود و معرفی هدایت ممبینی به عنوان دبیرکل جدید. دبیرکلی که بعد از انتخاب سه باره تاج به عنوان رئیس فدراسیون نیز بهرغم ایجاد تغییرات گسترده در هیئت رئیسه برکنار نشد، شاید، چون تاج در بخشهایی که زیر نظر او فعالیت داشتند محتاطانه عمل کرد تا هدایت ممبینی که از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دبیرکل بود و بعد از انتخابات اسفند ۱۴۰۳ نیز در سمت خود ابقا شده بود در زمره تغییرات ایجاد شده قرار نگیرد. حال آنکه ردپای دبیرکل در پرونده ویلموتس خبرساز شده بود و تصور میشد همین مسئله به ادامه حضور ممبینی در فدراسیون پایان دهد.
امروز، اما بعد از گذشت چیزی حدود چهار سال از حضور هدایت ممبینی به عنوان دبیرکل در فدراسیون فوتبال، گفته میشود اشتباهات متعددی که آخرین آن مکاتبه جنجالی باایافسی بوده، او را به سمت در خروجی فدراسیون هدایت کرده است. مسئلهای که اگرچه از سوی فدراسیون تأیید نشده، اما فرضیههای بدبینانهای را مطرح کرده است، شاید، چون عادت نداریم به توبیخ افراد بابت اشتباهاتشان و به همین دلیل هم هست که برخی تصور میکنند داستان چیزی دیگر است و برکناری دبیرکلی که اتفاقاً جای هیچ دفاعی از خود نگذاشته به یک توطئه میماند تا اجرای عدالت. اینبار، اما توپ رسماً به زمین تاج انداخته شده و گفته میشود که رئیس فدراسیون قرار است تا ۲۴ ساعت آینده (کمی زودتر یا دیرتر) در این خصوص تصمیمگیری کند. اما باید دید ارتباطات گسترده ممبینی به او اجازه میدهد بعد از چهار سال دست به تغییر دبیرکل خود بزند یا پروژه برکناری هدایت ممبینی برای چندمین بار ناکام خواهد ماند.