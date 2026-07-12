سپاه پیشرو در اقتدار دریایی

جوان آنلاین: امریکا گرچه تلاش می‌کند که با معتبر کردن کریدور‌های موازی در برابر کریدور مدنظر ایران، تسلط کشور به تنگه هرمز را به چالش بکشاند، اما اقدامات تنبیهی سپاه پاسداران این طرح را با شکست مواجه کرده است.

بعد از آنکه برخی کشتی‌های متخلف با زیر پا گذاشتن مفاد تفاهم، مسیر اعلامی از سوی امریکا را انتخاب می‌کنند، ایران نیز طبق حق مشروع خود در ابتدا با شلیک اخطار خواستار توقف آنها شده و در صورت بی‌اعتنایی، آنها را مورد هدف قرار می‌دهد. این کشتی‌ها با ترک مسیر مجاز اعلام‌شده و با وجود هشدار‌های مکرر، از بازگشت به مسیر تعیین‌شده سرباز می‌زنند. بامداد یک‌شنبه، نیروی دریایی سپاه پاسداران با متوقف کردن دو شناور متخلف در تنگه هرمز، این آبراه کلیدی را تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام کرد. این اقدام همزمان با مذاکرات مسقط بین ایران و عمان، پیام روشنی مبنی بر پای‌فشاری ایران در تنظیم ترتیبات خود بر تنگه هرمز را به طرف امریکا ارسال می‌کند.

ایران یک گام بالاتر، برای اجرای قوانین اصولی خود حتی عمان که اکنون طرف مذاکرات در مورد نحوه ایجاد ترتیبات تنگه هرمز است را در بانک اهداف قرار داده است. این نشان می‌دهد که ایران در مورد تنبیه متخلفان استثنایی قائل نیست و از حقوق خود دفاع می‌کند. سپاه پاسداران روز گذشته اعلام کرد مراکز لجستیک شناور‌ها و تأسیسات سوخت‌رسانی هواپیما‌های امریکایی در بندر دقم عمان را به طور غافلگیرانه و سنگین هدف قرار داده است. خبرگزاری رسمی عمان نیز به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که چندین نقطه در استان مسندم هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. استان مسندم، یک منطقه کوهستانی عمان است که بر تنگه هرمز اشراف دارد و با امارات هم‌مرز است.

امریکا همزمان با حمایت از کریدور‌های ضدایرانی در آب‌های جنوبی، تخریب زیرساخت‌های دیده‌بانی و کنترل‌کننده دریایی جمهوری اسلامی را برای تضعیف توانایی و تسلط ایران بر آب‌های جنوبی و به‌ویژه تنگه هرمز در دستور کار خود قرار داده است. در هفته اخیر، امریکا با حملات تشدیدکننده به نوار جنوبی تلاش کرده که مذاکره را به نفع خود تغییر داده و ایران را وادار به تبعیت از کریدور اعلامی خود کند.

اما پاسخ کوبنده و به‌موقع سپاه پاسداران، معادلات مدنظر امریکا را متأثر می‌کند. حملات روز گذشته سپاه به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن به دلیل ابعاد جغرافیایی و تنوع و اهمیت اهداف، از حملات پیشین متمایز و دارای ضربات محکم‌تری بود. این حملات تعمیق‌یافته، در فرامتن خود حاوی این پیام است که ایران تحت اقدامات خصمانه و تجاوز‌های مکرر امریکا، مجوزی برای تثبیت کریدور اعلامی امریکا صادر نخواهد کرد. علاوه بر آن، ایران همچنان با حفظ آمادگی در برابر حملات دشمن، قدرت وارد کردن هزینه‌های متعدد به امریکا را دارد. به همین منظور برخی رسانه‌های وابسته غربی برای انحراف افکار عمومی از اقتدار سپاه پاسداران در پاسداری از منافع ایران، تلاش کردند که با ایجاد شایعه، آن را به حاشیه ببرند. بعد از آنکه سپاه پاسداران در دور قبل، کشتی‌های متخلف را مورد هدف قرار داد، این رسانه‌ها تلاش کردند که گزارشات جهت‌داری مبنی بر اینکه این اقدام توسط تندرو‌ها در داخل ایران صورت گرفته، مخابره کنند؛ با این هدف که سیستم دفاعی کشور کاملاً منفک و مجزا تصمیم گرفته و دیپلماسی نیز از مسیر دیگری راه خود را طی می‌کند. آنها تلاش کردند که تصویری از حاکمیت دوگانه و دارای اختلافات شدید در سطوح تصمیم‌گیری از ایران ارائه دهند. اما این کاملاً با موضع ایران مغایرت دارد، چرا که ایران بار‌ها در خلال مذاکرات تأکید کرده که گزینه نظامی و آمادگی دفاعی را به دلیل عدم اعتماد به امریکا در زمان گفت‌و‌گو‌ها حفظ خواهد کرد. علاوه بر آن، حملات مؤثر روز گذشته سپاه پاسداران نیز خود باطل‌السحر این شایعه بود و نشان داد که حملات ایران به کشتی‌های متخلف، نه از سوی گروهی تندرو، که برخاسته از اراده عملی جمهوری اسلامی است و در راستای تحقق اهداف اعلامی ایران برای تثبیت مدیریت تنگه هرمز نیز تداوم خواهد یافت.