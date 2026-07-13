معجزه آب و مرجان در اعماق زمین

جوان آنلاین: در آغوش آبهای نیلگون خلیج فارس، جایی که آفتاب داغ بر تن ماسههای طلایی میتابد، دریچهای به اعماق تاریخ و شگفتی گشوده میشود. اینجا «کاریز کیش» است. قصیدهای خواندنی از نبوغ ایرانیان باستان در قلب تنها جزیره مرجانی جهان. شهری پنهان در تاروپود زمین که سکوت صبورانه چند هزار سالهاش، راوی پیوند خستگیناپذیر انسان، آب و خاک است.
قدم گذاشتن در دالانهای این شهر زیرزمینی، شبیه به تماشای زنده یک موزه آفرینش است. وقتی سر به هوا میکنید، سقفی از فسیلهای باستانی، صدفها و مرجانهایی را میبینید که روزگاری دور، گهواره آبزیان اقیانوس بودهاند و امروز، سقفی پایدار برای نخستین و تنها مسجد مرجانی جهان ساختهاند.
نسیم خنک و همیشگی اعماق کاریز، فارغ از هرم گرمای بیرون، چنان به استقبال شما میآید که گذر زمان را فراموش میکنید؛ گویی خاک کیمیاگر این قنات با خواص درمانیاش، خستگی قرنها را از تن مسافران میشوید. در این سفر خیالانگیز به دل تاریکروشنهای کاریز از پایابهای کهن و تصفیهخانه طبیعی آب گرفته تا غنای موزه خلیج فارس، هر گوشه شاهدی بر زنده بودن یک میراث جهانی است.
کاریز کیش، نه تنها یک شاهکار مهندسی آب بلکه شناسنامهای باشکوه از هویت ایران است که از اعماق قرون سر برآورده تا چشم هر گردشگری را به افسون این سرزمین روشن کند.