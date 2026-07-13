جوان آنلاین: خوزستان هر سال در موسم اربعین، به یکی از مهمترین دروازههای ورود و خروج زائران ایرانی و خارجی تبدیل میشود. استانی که با تکیه بر مرزهای راهبردی خود، بهویژه شلمچه و چذابه، بار سنگین میزبانی از موج عظیم عاشقان اباعبدالله (ع) را بر دوش میکشد. امسال نیز در کنار ساماندهی تردد زائران، هزار موکب برای اسکان و پذیرایی در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی استان پیشبینی شده و خوزستانیها ۷۰موکب دیگر را هم در مسیر کربلا و نجف برپا میکنند تا زنجیره خدمترسانی، از خاک ایران تا مسیر عتبات، پیوسته و گسترده ادامه یابد.
خوزستان در ایام اربعین صحنهای گسترده از امنیت، همدلی، خدمت و میزبانی است. از جادههای منتهی به مرز تا پایانهها، از موکبها تا ناوگان حملونقل و درمانگاههای سیار، همهچیز برای آن مهیا میشود که زائر، سفر خود را در آرامش، نظم و کرامت آغاز کند و به پایان برساند. روز گذشته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در بازدید میدانی از مرز، با تشریح برنامههای استان برای اربعین امسال گفت: «امسال هزار موکب برای اسکان و پذیرایی از زائران در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی استان پیشبینی شده است.»
ولیالله حیاتی افزود: «علاوه بر موکبهای داخلی، خوزستانیها ۷۰موکب را نیز در مسیر کربلا و نجف برپا خواهند کرد تا خدمترسانی به زائران در داخل خاک عراق نیز ادامه یابد.»
به گفته این مسئول، تقویت زیرساخت حملونقل یکی از محورهای اصلی برنامهریزی اربعین در خوزستان است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: «پنج رام قطار به مسیر ریلی خرمشهر تا شلمچه افزوده میشود و تردد ریلی زائران به صورت شبانهروزی برقرار خواهد بود. همچنین ۱۵۰دستگاه اتوبوس خط واحد، کار انتقال زائران را از پارکینگ شلمچه تا پایانه انجام میدهند و بیش از ۱۰۰دستگاه اتوبوس نیز در چذابه آماده خدمترسانی هستند.»
حیاتی با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرزهای استان گفت: «تاکنون ۱۷۰هزار نفر مرزهای خوزستان را برای خروج خود انتخاب کردهاند که این موضوع نشاندهنده استقبال بینظیر زائران از مرز شلمچه برای اعزام به عتبات عالیات است.»
خدمات درمانی و پشتیبانی در مرزها
در کنار اسکان و حملونقل، بخش بهداشت و درمان نیز در برنامهریزی اربعین خوزستان سهم ویژهای دارد. حیاتی در این باره گفت: «امسال اتاقهای سرد در مرزها مستقر شدهاند و سه درمانگاه سیار در شلمچه و چذابه آماده خدمترسانی به زائران هستند.»
او تأکید کرد: «تمام اقدامات لازم اندیشیده شده است تا امسال اربعینی متفاوت از سال گذشته داشته باشیم.»
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین با اشاره به استقرار شهرداریهای معین در مناطق مرزی گفت: «شهرداریهای مناطق مرزی به عنوان شهرداریهای معین مستقر شده و از همین هفته آماده خدمترسانی هستند و خدماترسانی به زائران از ابتدای ماه صفر آغاز میشود و برای بازگشت زائران نیز مواکبی در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه پیشبینی شده است.» حالا خوزستان با تکیه بر تجربه سالهای گذشته و آمادگی گسترده دستگاههای اجرایی، خود را برای میزبانی از یکی از بزرگترین جابهجاییهای انسانی منطقه آماده کرده که در آن، امنیت، نظم، حملونقل، درمان و پذیرایی، همه در خدمت زائرانی قرار میگیرد که از این استان راهی مسیر نور میشوند.