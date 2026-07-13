بانوان جهادگر تا پیروزی نهایی پای کار هستند

جوان آنلاین: جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان آزمونی برای سنجش اخاص مردم ما بود، آزمونی که البته مردم سرافراز ایران سربلندتر از همیشه از آن بیرون آمدند. آزمونی که به دنیا نشان داد تفاوت مردمی با تاریخ و تمدن چندین هزار ساله با کشورهای چندده ساله چگونه و تا به کجاست! در این آزمون که تا امروز هم همچنان ادامه دارد و مردم جانانه و به شکلی خستگیناپذیر پای کار ماندهاند، گروههای جهادی بیش از همیشه خوش درخشیدند و صحنهگردان حماسه حضور جهادی زنان و مردان ایران زمین در کف خیابانها شدند. در این بین گروههای جهادی خواهران به شکلی عمیقتر و تأثیرگذارتر در میدان حضور داشتند. انگار خواهران جهادگر نقشهای زنانه مادر و خواهر بودن را این بار به وسعت یک ایران عهدهدار شدند و بانوان جهادی برای همه آنهایی که به کف خیابان میآمدند، مادری و خواهری کردند. یکی از گروههای جهادی فعال در این عرصه هم گروه جهادی شهید محمد محمدخانی در روستای آراسنج قزوین با مدیریت خانم فاطمه افشار است. خانم افشار با سابقه ۲۰ سال فرماندهی پایگاه بسیج و برگزیده شدن به عنوان فرمانده نمونه کشوری اینبار صحنهگردان یک میدان دیگر شده و فعالیتهای این گروه جهادی را که سالهاست به نام شهید محمدخانی برپاست، با قدرتی دوچندان اجرایی میکند. این گروه جهادی در استان قزوین موفق به کسب رتبه برتر در میان گروههای جهادی شده است. آنچه در پی میآید، گفتوگوی ما با این بانوی جهادگر است.
خانم افشار! گروه جهادی شما به نام شهید محمدخانی است. چرا اسم گروه را شهید محمدخانی گذاشتید؟ این شهید چه ویژگیهایی داشتند؟
این شهید از سن کمی به جبهه رفته بودند و وقتی بچهها به ایشان متوسل میشدند، حاجتشان را میگرفتند. در وصیتنامه خود نیز بر حجاب و جهاد تأکید کرده بودند. شهید محمدخانی فقط ۱۳ سال داشتند که به جبهه رفتند و مفقودالاثر شدند. بعد ۱۱ سال پیکرشان پیدا شد، به همین دلیل هم ما گروه جهادی را که میخواستیم راهاندازی کنیم، به نام شهید محمدخانی ثبت کردیم.
گروه جهادی شما از چه زمانی فعالیتهای خود را آغاز کرد و شما چه فعالیتهایی را ساماندهی میکنید؟
فعالیتهای جهادی ما از سالها پیش، حتی پیش از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد. در آن زمان اقداماتی نظیر تهیه جهیزیه یا سیسمونی را برای تازهعروس و دامادها و خانوادههای بی بضاعت انجام میدادیم. همچنین تدارک بستههای معیشتی شامل برنج، روغن و ارزاق را برای افراد نیازمند داشتیم. در کنار این فعالیتها، کارهای فرهنگی هم انجام میدادیم؛ از جمله برپایی ایستگاههای صلواتی و پخت نذوراتی همچون آش یا تهیه بستههای فرهنگی به مناسبت ایامی همچون عید غدیر که برای بچهها اقلامی از جمله عروسک، گلسر، دفتر، فرفره و گلهای دستساز درست میکردیم و به آنها هدیه میدادیم. همچنین برپایی جشنها و غرفههای فرهنگی مانند نقاشی و موکبهایی برای پذیرایی برپا بود و این روند تا پیش از جنگ ادامه داشت.
هسته اصلی گروه جهادی شما چند نفر است و آیا همگی خانم هستید یا آقایان هم در گروه جهادیتان حضور و فعالیت دارند؟
هیئت مؤسس و اعضای ثابت گروه جهادی، ۱۲ نفر از بانوان هستند که با همکاری فرماندهی برادران بسیجی، فعالیتهای خود را ساماندهی میکنند. در مواقع فراخوان، تعداد بیشتری از داوطلبان در قالب گردانهای کوثر و شورای پایگاه مشارکت میکنند. جلسات برنامهریزی و نشستهای هماهنگی به صورت منظم برگزار میشود. امور پشتیبانی نظیر ایستهای بازرسی توسط برادران و فعالیتهای آمادهسازی غذا و بستههای حمایتی توسط خواهران انجام میشود.
در دوران جنگهای تحمیلی اخیر گروه جهادی شما چه فعالیتهایی داشت؟
ما در حوزههای مختلفی فعالیت داشتیم و سعی میکردیم خدماتی ارائه دهیم. در درجه اول در حوزه امور معیشتی و خدماتی فعال بودیم و کار توزیع ارزاق، پخت و توزیع غذای گرم (شامل آش، ناهار، شام و سحری در ماه رمضان) و تهیه غذا برای رزمندگان و ایستگاههای صلواتی را انجام میدادیم. همچنین فعالیتهایمان در حوزه امور فرهنگی و تربیتی همچنان ادامه داشت و برگزاری حلقههای صالحین برای جوانان، نوجوانان و کودکان، مسابقات نقاشی، جشنهای مذهبی نظیر عید غدیر و نیمهشعبان و برپایی غرفههای فرهنگی با محوریت ترویج معارف دینی را در دستور کار قرار دادیم. در کنار اینها به تناسب شرایط پیش آمده در امور آموزشی مورد نیاز در شرایط جنگی هم فعال شدیم و برگزاری دورههای آموزش امداد و نجات، نجاتگری و نیز آموزش سلاح را با همکاری هلالاحمر و بسیج آغاز کردیم. این دورهها در حسینیه و مسجد محله برگزار میشد و بیش از ۲۰۰ نفر در آن شرکت داشتند و برای آنها گواهینامههای معتبر نیز صادر شده است. در کنار اینها جمعآوری کمکهای مردمی، قربانی به نیت سلامتی رهبری و نیازمندان و کمک به خانوادههای بیبضاعت به صورت محلی در استان قزوین، شهرکهای آزاد، بوئینزهرا و مناطق اطراف آن برقرار بود و همچنان هم این فعالیتها ادامه دارد.
در مواقع لزوم شما فعالیتهای گروه جهادی خودتان را با همراهی و کمک چه گروهها و نهادهایی انجام میدهید؟
پایگاه اصلی فعالیتها در حسینیه علیبنابیطالب (ع) و مسجد وابسته به آن مستقر است که توسط یکی از خیرین در اختیار گروه قرار داده شده است. همکاری مستمر با بسیج جامعه زنان، هلال احمر و فرماندهی حوزه بسیج وجود دارد و برنامهها به صورت شبانهروزی و هفتگی ادامه دارد.
آیا تأثیرات معنوی و برکات فعالیتهای جهادی را در زندگی خودتان دیدهاید؟ از این برکات و رزق معنوی فعالیتهای جهادی برایمان بگویید.
خیلی زیاد. مثلاً برکت کار جهادی باعث شده وقتی مشکلی برایم پیش میآید، ببینم که شهدا دست ما را گرفتهاند یا آقا دست ما را گرفته است. همان موقع که ایستگاه صلواتی داشتیم، یکی از بچهها خواب آقا را دیده بود که فرموده بودند اینها همه در کار من هستند و من هم انشاءالله میتوانم دستشان را بگیرم. شهدا حاجت میدهند، خیلیها متوسل میشوند به شهدا؛ به حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه (ع) و حاجت میگیرند. اعتقاد، عقیده و تقوا باعث میشود که حاجت بدهند. همه اینها نشان از عنایت الهی دارد.
در طول سالها خدمت جهادی، چه خاطراتی بوده که در ذهنتان ماندگار شده است؟
خاطرات زیادی بوده است. مثلاً همان خوابی که از رهبر دیده بودند مثل این بود که یک دنیا را به من دادهاند. اینکه در نظر آقا بودهام که این کارها را انجام میدهم. همیشه هم اول میگویم همه این کارها برای خداست، اگر خدا نباشد ما نمیتوانیم کاری کنیم، ائمه و شهدا وسیله هستند. از کاری که انجام میدهیم، لذت میبریم و میبینیم که شهدا خیلی جاها دست ما را گرفتهاند و هر حاجتی خواستهایم، دادهاند. نظر امام زمان (عج) هم شاملحال خیلی از بچهها شده است؛ متوسل شده و حاجت گرفتهاند. نیت ما این است که بعد از جنگ، پیروزی از آن بندگان خدا باشد و نابودی اسرائیل، خشنودی امام زمان (عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب را داشته باشیم و همه این کارها با نیت خالصانه انجام میشود. نیت در هر کاری مهم است و ما باید نیتمان را خالص کنیم.
حضور گروههای جهادی و افرادی مثل شما در مقاطع سخت مثل جنگ، کرونا و کمک به افراد بیبضاعت چقدر مؤثر بوده است؟
خیلی مؤثر بوده است. آدمی که کاری را با عشق و علاقه انجام دهد، خیلی جذابیت دارد. در گروه جهادی ما همه دوستان با عشق کار میکنند. در دوران شیوع کرونا، گروه با حضور در منازل و ارائه آموزشهای بهداشتی، نقش فعالی در آگاهیبخشی عمومی ایفا نمود. همچنین در زمان جنگ، پشتیبانی از رزمندگان و در دوران کنونی، آمادگی کامل برای هرگونه خدمترسانی در شرایط اضطراری و بحرانی حفظ شده است.
تا کی پای کار میمانید؟
هر موقع رزمندگان اسلام پیروز شوند، تا جان داریم و تا جایی که از دستمان بربیاید، هر کاری انجام میدهیم. انگیزه اصلی اعضا، خشنودی خداوند، خشنودی حضرت ولیعصر (عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. نیت خالصانه و عشق به خدمت، رمز ماندگاری و استمرار این گروه است.