دانشجویان جهادگر یزد در خط مقدم خدمت برای عدالت

جوان آنلاین: در اقلیم کویری یزد، جایی که عرق جبین با ایمان قلبی پیوند میخورد، جوانان بسیج دانشجویی پرچمدار حرکتی شدهاند که رنگ و بوی ایثار میدهد. این گروههای جهادی با حضوری فعال در میدان، عرصههای متنوعی، چون سازندگی، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و بهداشت و درمان را زیر چتر خدمترسانی خود گرفتهاند. آنها نه تنها در تأمین نیازهای معیشتی و بهداشتی خانوادههای کمبرخوردار پیشگامند، بلکه با نگاهی هنرمندانه به اشتغالزایی و حمایت از صنایعدستی، امید را در دل محرومان زنده میکنند. از آمادهسازی و رنگآمیزی مدارس در منطقه محمدآباد گرفته تا برپایی غرفههای عرضه صنایعدستی در قلب شهر، ردپای این جهادگران پرشور مشهود است. بسیج دانشجویی استان یزد با هدفگذاری دقیق در حوزههای اجتماعی و تبیینی، روایتگر فصلی نو از خدمت صادقانه است که در آن، هر دانشجو نقشی از مهربانی را بر بوم محرومیت ترسیم میکند. در این گزارش به گوشهای از این تلاشهای خستگیناپذیر میپردازیم.
سالهاست که گروههای جهادی در کنار ارائه انواع خدمات در حوزههای مختلف، به عنوان نبض تپنده ایثار در بدنه جامعه شناخته میشوند. جهادگران در بزنگاههای تاریخی و بحرانهای اجتماعی، همواره نخستین کسانی هستند که با عبور از حاشیه امن زندگی شخصی، به میان مردم میروند. این روحیه داوطلبانه که ریشه در باورهای دینی و انقلابی دارد، آنان را به بازوی توانمند خدمترسانی در دورافتادهترین و محرومترین نقاط تبدیل کرده است. حضور آنان در مناطق کمبرخوردار، پیامآور این حقیقت است که برای تحقق عدالت اجتماعی، باید از پشت میزهای نظریهپردازی برخاست و به میان مردم رفت؛ جایی که خدمت نه در کلام، بلکه در عمل و دستهای پینهبسته جهادگران نمود مییابد.
خدمت از مدارس تا سفرههای معیشتی
میدان فعالیت دانشجویان جهادگر یزدی، عرصهای گسترده از تخصص و تعهد است. مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی یزد، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به گستره فعالیتهای دانشجویان میگوید: «بسیج دانشجویی استان یزد اقدام به برگزاری فعالیتهای جهادی متنوع در استان کرد.»
محمدمهدی عبدینسب در تشریح جزئیات این اقدامات ادامه میدهد: «گروه جهادی شهید صدرزاده طرح تغذیه ساده، برگزاری اردوی عمرانی در منطقه محمدآباد، آمادهسازی مدارس این منطقه جهت رنگآمیزی و نیز برپایی هشت غرفه عرضه و فروش صنایعدستی مربوط به خانوادههای کمبرخوردار را در بخش مرکزی یزد بر عهده داشت.»
او اضافه میکند: «یکی دیگر از اقدامات شاخص، جهاد بزرگ قریب به ۵۰ نفر از خواهران دانشجوست که در چهار روز رنگآمیزی، بازپیرایی و ایجاد حیاط پویا در دو مدرسه در منطقه محمدآباد را بر عهده گرفتند و به این طریق دانشآموزان این مدرسه را در شادی سال جدید شریک کردند.»
این مسئول جهادی در ادامه به فعالیتهای متمرکز در شهرستانها اشاره کرده و میگوید: «در شهرستان ابرکوه تهیه و توزیع بستههای معیشتی و نیز برگزاری اردوی جهادی یکروزه در روستای رحمتآباد با برنامههای متنوعی نظیر اطعام و ویزیت رایگان به یاد استاد فرجنژاد انجام شد.»
وی همچنین با تأکید بر نقش دانشجویان علوم پزشکی عنوان میکند: «دانشجویان گروه جهادی شهید رهنمون دانشگاه علوم پزشکی برگزاری میزگرد هماندیشی جهت بحث جوانی جمعیت با حضور مسئولان این دانشگاه و تشکلها، پویش هدیه برای لبخند به منظور تهیه اسباببازی برای کودکان سرطانی، تهیه ۲۶ بسته معیشتی و همچنین برپایی فروشگاه محصولات غذایی خانگی برای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار را بر عهده داشتند.» مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی یزد با اشاره به اهمیت درختکاری توضیح میدهد: «به همین بهانه جهادگران دانشگاه اردکان، گروه مهاجران نور دانشگاه پیامنور یزد و نیز جهادگران قرارگاه جهادی حاج عمار به سنت حسنه درختکاری در مناطق مختلف استان پرداختند.» وی ادامه میدهد: «گروه جهادی فاطمهالزهرا (س) دانشگاه یزد با توزیع ۱۵۰ پرس غذای گرم در پویش «سفره پدری»، جمعآوری کمکهای مردمی و برگزاری مراسم و جشنهای مختلف در محله صدرآباد و همچنین چند ماه قبل یعنی در ایام ماه رمضان نیز با جمعآوری زکات فطره یکی از گروههای پرکار جهادی بود.»
عبدینسب با تأکید بر اینکه گروههای دیگری نیز در این مسیر گامهای مؤثری برداشتند، میگوید: «تهیه هفت بسته معیشتی ازسوی گروه شباب الزهرا (س)، برگزاری پویش شکوفههای بهاری ازسوی گروه جهادی مشکات اردکان، پویش جمعآوری تهیه بسته معیشتی در بافق، برگزاری دورهمی دخترانه «به توان رفاقت» از سوی جمعیت دانشجویی امام حسن (ع) و جمعآوری کمکهزینه برای تهیه بسته معیشتی ازسوی گروه جهادی پردیس مهریز برخی از عناوین مهمترین فعالیتهای دانشجویان جهادگر یزدی است.»
تعهد به آرمانها از تبیین تا امداد
در کنار فعالیتهای عمرانی و معیشتی، بخش مهمی از تلاشهای این جهادگران معطوف به فرهنگسازی و تقویت روحیه مقاومت است. عبدینسب در این رابطه میگوید: «گروه جهادی خادمین حضرت زهرا (س) طرح ابتکاری اطعام ساده در مساجد به همراه معرفی کالاهای صهیونیستی و نیز نذر قربانی برای پیروزی جبهه مقاومت را در دستور کار داشت.»
وی ادامه داد: «گروه جهادی سبیلالله دانشگاه آزاد نیز با دو طرح نذر تنور نان و «لبخندهای رنگی، با توپهای نذری» از خانوادههای نیازمند حمایت کردند. همچنین در ماه رمضان گذشته برگزاری جشن روزهاولیها و نیز نذر نان دو اقدام شاخص گروه جهادی شهید خرازی دانشگاه فرهنگیان بود.»
مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی یزد با اشاره به لزوم تبیین ریشههای حرکتهای جهادی برای دانشجویان تأکید میکند: «از جمله برنامههای تبیینی معاونت جهادی بسیج دانشجویی میتوان به برگزاری نشست آنلاین با جهادگران یزدی حاضر در لبنان و بررسی اقدامات جهادی که میتوان برای کمک به مردم جنگزده لبنان و غزه انجام داد و نیز برگزاری شب خاطره جهادی با حضور ادوار دانشجویی اشاره کرد.» وی ضمن قدردانی از زحمات دانشجویان میگوید: «در پایان بر خود لازم میدانم از یکایک دانشجویانی که از ابتدای امسال یعنی در ایام تعطیلات نوروزی خود ترجیح دادند با خدمت به محرومان گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بردارند و بعد از آن برای بازسازی خرابیهای جنگ رمضان به سراغ هموطنان خود رفتند، نهایت قدردانی را داشته باشم.» گذری به اقدامات صورتگرفته از طرف جهادگران نشان میدهد در پس هر اقدام کوچک و بزرگ، عزمی استوار نهفته است که یزد را به کانون جوشش خدمت خالصانه و همدلی بدل کرده است. جهادگرانی که بیهیچ چشمداشتی، «خادمی» را در عالیترین معنای آن معنا کردهاند.