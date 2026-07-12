جوان آنلاین: حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درخصوص مکانیزم انتخابات کمیسیونها اظهار کرد: در رابطه با تصمیم اتخاذ شده برای برگزاری انتخابات کمیسیونها بهصورت الکترونیکی، لازم به ذکر است که در این روند، تغییر آییننامه صورت نگرفته است. طبق آییننامه جاری، رأیگیری باید بهصورت «مخفی» و با «ورقه» انجام شود؛ در سیستم جدید نیز این دو اصل کاملاً حفظ شده است. در واقع، هر نماینده رأی خود را بهصورت جداگانه در کادرهای مربوطه تایپ کرده و این رای در قالب ورقه ثبت شده و سپس در صندوق انداخته میشود. بنابراین، شرط «ورقهای بودن» و «مخفی بودن» رأیها کاملاً رعایت شده است.
وی افزود: استفاده از سیستم الکترونیکی در این فرآیند، صرفاً در بخش «شمارش آرا» کاربرد دارد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز اشتباهاتی است که پیشتر در شمارشهای دستی رخ داده بود؛ چنانکه در دورههای گذشته شاهد بودیم که در برخی موارد، تعداد آرا در اثر شمارش دستی تغییر میکرد (مانند اضافه شدن ۴۵ رأی به یک نامزد). لذا برای حذف خطای انسانی، شمارش آرا با دستگاه انجام میپذیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره کیفیت و منشأ این تجهیزات، گفت: باید اعلام داشت که این دستگاهها با همکاری وزارت کشور و با رعایت تمامی استانداردهای فنی و محرمانگی تهیه شدهاند. این موضوع پیش از این بارها در کمیسیون آییننامه بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.
سلیمی بیان کرد: طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از فردا (۲۲ تیرماه) و بهصورت الکترونیکی آغاز میشود.