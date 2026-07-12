ایتالیا: دفاع اروپا نباید به مرزهای اتحادیه اروپا محدود بماند

وزیر دفاع ایتالیا با اشاره به احتمال کاهش حضور آمریکا در اروپا، شکل‌گیری ساختار دفاعی فراگیر در سطح قاره اروپا را پیشنهاد کرد و گفت تقویت توان دفاعی اروپا نباید به مرزهای اتحادیه اروپا محدود بماند، بلکه باید با مشارکت کشورهایی از جمله ترکیه، انگلیس و اوکراین گسترش یابد.

جوان آنلاین: گوئیدو کروستو عنوان کرد که دفاع اروپا نباید تنها به مرزهای اتحادیه اروپا محدود شود، بلکه باید از طریق مشارکت با کشورهایی از جمله ترکیه، انگلیس و اوکراین، ابعادی واقعا فراگیر در سطح قاره اروپا پیدا کند.

وزیر دفاع ایتالیا در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی لا استامپا با اشاره به نشانه‌های کاهش احتمالی حضور آمریکا در اروپا، اظهار داشت که اروپا تنها می‌تواند امیدوار باشد تغییر تمرکز راهبردی واشنگتن به منطقه هند-اقیانوس آرام، به‌تدریج و نه به‌صورت ناگهانی انجام شود.

وی افزود: پاسخ مناسب در آینده، تقویت توان دفاعی است؛ اما این تقویت نباید تنها به مرزهای اتحادیه اروپا محدود بماند.

کروستو تاکید کرد که این همکاری‌ها باید با «انگلیس، نروژ، سوئیس، مولداوی، کشورهای بالکان غربی، ترکیه و اوکراین» گسترش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) «بیش از حد در معرض تغییرات و نوسانات رفتاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد»، گفت اکنون زمان آن رسیده است که یک ائتلاف جدید اروپایی شکل گیرد، ائتلافی که مکمل نقش سنتی ناتو باشد.

وزیر دفاع ایتالیا از دولت‌های اروپایی خواست برنامه‌های دفاعی خود را فراتر از افق ۱۰ یا ۱۵ ساله بچینند و همچنین بر ایجاد مرکزی در سطح ملی و اروپایی برای مقابله با تهدیدهای جنگ ترکیبی تاکید کرد.