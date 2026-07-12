جوان آنلاین: سرتیپ محمد یوسفی خوشقلب روز یکشنبه ۲۱ تیر در جریان حضور در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش، با جمعی از سربازان نخبه و جوانان دارای ایدههای نوآورانه دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها و دغدغههای علمی آنان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش سپس از نمایشگاه دستاوردهای علمی این مرکز دیدن کرد و طرحهای پژوهشی، اختراعات و ابتکارات سربازان نخبه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در این بخش، تعدادی از سربازان نیز با تشریح روند شکلگیری و کاربردهای طرحهای خود، ظرفیتهای علمی و پژوهشی این مرکز را معرفی کردند.
سرتیپ خوشقلب با تأکید بر اینکه نخبگان و استعدادهای جوان از مهمترین سرمایههای کشور به شمار میروند، اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فکری جوانان، نقش مؤثری در توسعه فناوری، تحقق خودکفایی و ارتقای توان دفاعی کشور دارد و نیروهای مسلح باید بیش از پیش از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین در مأموریتهای پدافند هوایی، افزود: آینده قدرت دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری و فناوریهای پیشرفته گره خورده است و نیروی پدافند هوایی ارتش از ایدههای خلاقانه و طرحهای نوآورانه، بهویژه در حوزههای هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند، فناوریهای بومی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان، حمایت میکند.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، با تقدیر از دستاوردهای علمی سربازان نخبه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز علمی، دانشگاهها، نخبگان و نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادهای جوان و بهرهگیری از توان علمی آنان، نقش مهمی در افزایش اقتدار، بازدارندگی و آمادگی دفاعی کشور خواهد داشت.