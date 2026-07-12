کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، خونخواهی رهبر شهید و شهدای راه حق را واجبی قطعی برای تمامی پیروان ولایت توصیف کرد و گفت: هیچ نقطه‌ای در جهان، حتی کاخ سفید، برای سردمداران این رژیم‌های پیمان‌شکن و جنایتکار امن نخواهد بود.

جوان آنلاین: علاءالدین بروجردی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب و اراده مردمی در مراسم تشییع مبنی بر انتقام از خون پاک رهبری شهید و شهدای دو جنگ اخیر گفت: خونخواهی مقام معظم رهبری و شهدای راه حق، «واجبی قطعی» برای تمامی پیروان ولایت و آزادگان جهان است و این انتقام، در پی پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، از حیطه جهان اسلام فراتر رفته و به تمامی انسان‌های آزاد دنیا تسری یافته است؛ لذا ترامپ و نتانیاهو و عوامل اجرایی آنها باید هر لحظه منتظر عملیاتی شدن دست انتقام الهی توسط آزادی‌خواهان جهان باشند و بدانند که در واکنش به جنایت بزرگ قرن، هیچ نقطه‌ای در دنیا، حتی کاخ سفید، برای این رژیم‌های پیمان‌شکن و جنایتکار امن نخواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تبیین ابعاد استراتژیک این تقابل، تأکید کرد: انتقام از متجاوزان دیگر تنها یک واکنش محدود نیست، بلکه به یک جنبش جهانی تبدیل شده است. این انتقام دیر یا زود محقق خواهد شد و هیچ حصاری، چه نظامی و چه سیاسی، نمی‌تواند جنایتکارانی را که مسئولیت رسمی شهادت مقام معظم رهبری را پذیرفته‌اند، از دستان عدالت نجات دهد.

وی در بررسی پیشینه این جنایات، به زنجیره خون‌بار و سازمان‌یافته ترور‌ها اشاره کرد و افزود: از شهادت سرداران بزرگ و شهید سلیمانی گرفته تا ترور دانشمندان هسته‌ای که ستون‌های پیشرفت علمی ایران بودند، همگی بخشی از یک استراتژی برای تضعیف محور مقاومت است.

بروجردی همچنین به جنایات فجیع در مدرسه «شجره طیبه» و شهادت بی‌گناهان در «لارستان» و «لامرد» اشاره کرد و این حوادث را گواه بر وحشی‌گری رژیم‌های متجاوز دانست که هیچ خط قرمز یا منطق انسانی را در جنایات خود نمی‌شناسند. در دنیایی که امروز متأسفانه «زور» بر «حق» حاکم شده است، جمهوری اسلامی ایران باید با نگاهی هوشمندانه و بر اساس همین قاعده، تمامی ظرفیت‌های موجود را برای ساماندهی عملیات خونخواهی به‌کار گیرد.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در با اشاره به واقعیت عرصه بین‌المللی تأکید کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای تنبیه مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنها راه رسیدن به عدالت و ایجاد یک بازدارندگی واقعی است تا پیام قاطع ایران به گوش تمامی جنایتکاران جهان برسد و بدانند که هر جنایتی، پاسخی سخت و بی‌رحمانه در پی خواهد داشت.