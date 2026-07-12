کد خبر: 1368245
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
سیاست » اخبار کلی

بقائی: با عمان توافق کردیم که مذاکرات درباره امنیت دریایی در هرمز را ادامه دهیم

بقائی: با عمان توافق کردیم که مذاکرات درباره امنیت دریایی در هرمز را ادامه دهیم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ارائه توضیحاتی درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان در روز شنبه گفت، ایران با طرف عمانی برای ادامه مذاکرات در خصوص امنیت دریایی در تنگه هرمز توافق کرده است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات ایران-عمان که روز شنبه در مسقط انجام شد، گفت: گفتگوهای وزرای امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در مسقط انجام شد.

به گزارش ایسنا، به گفته او، در این گفتگوها که هیات‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین‌الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد.

بقائی گفت، جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود، عمان و ایران توافق کردند گفتگوها را در سطوح سیاسی و فنی-حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند. لازم به ذکر است در بخشی از این گفتگوها، هیاتی از دولت قطر، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به‌عنوان میانجی مذاکرات آمریکا-ایران هم ایفای تقش کرده است، حضور داشت.

برچسب ها: بقایی ، عمان ، تنگه هرمز
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