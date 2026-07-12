در این جلسه، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز ضمن گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان شعبه سه به‌ویژه در فرآیند ادغام موفق شعبه پنج و شعبه سه کرج قدردانی کرد و نقش همکاران را در ارتقای کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران ارزشمند دانست.سعدزاده با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی بی‌واسطه با کارکنان، اظهار داشت: سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی متعهد و متخصص آن است و برگزاری این نشست‌ها فرصت مناسبی برای شناسایی مسائل، بهره‌گیری از پیشنهادهای سازنده همکاران و برنامه‌ریزی برای بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی فراهم می‌کند.در ادامه، کارکنان شعبه سه کرج نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها، دغدغه‌ها و مسائل حوزه‌های مختلف کاری را مطرح کردند و مدیرکل ضمن استماع نظرات، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات ارائه‌شده صادر کرد. این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و بر استمرار برگزاری جلسات هم‌اندیشی با کارکنان به‌منظور ارتقای رضایتمندی شغلی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات تأکید شد