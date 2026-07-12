همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه سوگواره «امام شهید»، مدیرکل، مدیر درمان، معاونان، رؤسای شعب و واحدهای اجرایی و جمعی از کارکنان اداره‌کل و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز، با حضور در مصلی امام خمینی (ره) کرج، در این آیین معنوی و انقلابی شرکت کردند.

این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان استان برگزار شد، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی و مرثیه‌سرایی کربلایی سید صادق عبادی همراه بود.

حاضران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اقتدار و امنیت، بر تداوم راه شهیدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کردند.