این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان استان برگزار شد، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی و مرثیهسرایی کربلایی سید صادق عبادی همراه بود.
حاضران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای اقتدار و امنیت، بر تداوم راه شهیدان، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تأکید کردند.
داود سعدزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، در حاشیه این مراسم، حضور کارکنان در برنامههای فرهنگی و ارزشی را جلوهای از تعهد، همبستگی و پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و بر استمرار مشارکت ادارهکل و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز در مناسبتهای ملی و مذهبی تأکید کرد.
حضور منسجم مدیران، معاونان، رؤسای شعب، مسئولان واحدهای اجرایی و کارکنان ادارهکل و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز در این مراسم، بیانگر اهتمام این مجموعه به پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر بود.